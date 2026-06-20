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ऐसा ठग नहीं देखा होगा, दूसरों के पैसों से करता मौज, अय्याशी भरी जिंदगी पर लगी ब्रेक

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: आजकल ज्यादातर लोग जल्द अमीर बनने का सपना जागते हुए देखते हैं. अमीर बनने के चक्कर में कई बार वो अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं, तो कई बार वो फर्जीवाड़ा कर हवालात की हवा भी खाने पहुंच जाते हैं. ऐसी ही एक वारदात एमसीबी के चिरमिरी में सामने आई है. यहां करोड़ों की ठगी करने वाले स्कैमर को पुलिस ने बिलासपुर से अरेस्ट किया है. पकड़े गए आरोपी पर आरोप है कि उसने अबतक करोड़ों की ठगी कई लोगों से की है. खुद चिरमिरी थाना प्रभारी ये बता रहे हैं कि करीब 70 लाख की ठगी का खुलासा अबतक हो चुका है.

अमीर बनाने का सपना दिखाता था आरोपी

चिरमिरी पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को जल्द अमीर बनाने और पैसा दोगुना करने का लालाच दिया करता. जल्द कई गुणा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई लोग आरोपी की झांसे में आ जाते और अपना सबकुछ गंवा बैठते. चिरमिरी पुलिस ने शातिर आरोपी को बिलासपुर से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया.