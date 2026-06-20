ऐसा ठग नहीं देखा होगा, दूसरों के पैसों से करता मौज, अय्याशी भरी जिंदगी पर लगी ब्रेक
ठगी के पैसों से आरोपी ने करोड़ों के वाहन खरीदे और दूसरों के नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया. लेकिन एक गलती ने पहुंचा दिया हवालात.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 20, 2026 at 7:07 AM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: आजकल ज्यादातर लोग जल्द अमीर बनने का सपना जागते हुए देखते हैं. अमीर बनने के चक्कर में कई बार वो अपनी जमा पूंजी भी गंवा बैठते हैं, तो कई बार वो फर्जीवाड़ा कर हवालात की हवा भी खाने पहुंच जाते हैं. ऐसी ही एक वारदात एमसीबी के चिरमिरी में सामने आई है. यहां करोड़ों की ठगी करने वाले स्कैमर को पुलिस ने बिलासपुर से अरेस्ट किया है. पकड़े गए आरोपी पर आरोप है कि उसने अबतक करोड़ों की ठगी कई लोगों से की है. खुद चिरमिरी थाना प्रभारी ये बता रहे हैं कि करीब 70 लाख की ठगी का खुलासा अबतक हो चुका है.
अमीर बनाने का सपना दिखाता था आरोपी
चिरमिरी पुलिस के मुताबिक आरोपी लोगों को जल्द अमीर बनाने और पैसा दोगुना करने का लालाच दिया करता. जल्द कई गुणा ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में कई लोग आरोपी की झांसे में आ जाते और अपना सबकुछ गंवा बैठते. चिरमिरी पुलिस ने शातिर आरोपी को बिलासपुर से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया.
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी ने ठगी की रकम से 11 गाड़ी और 3 हाइवा वाहन खरीदे हैं. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार जब्त की है. पुलिस उसके 11 बैंक खातों की जांच कर रही है, ताकि ठगी की रकम और अन्य लेन-देन का पता लगाया जा सके. पुलिस ने आरोपी सुब्रतो घोषाल के खिलाफ धारा 318(4) और 420 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है: विजय सिंह, थाना प्रभारी चिरमिरी
'सुब्रतो लॉजिस्टिक्स' नाम से कंपनी बनाकर लोगों को ठगा
चिरमिरी पुलिस के अनुसार आरोपी ने 'सुब्रतो लॉजिस्टिक्स' नाम से कंपनी बनाकर लोगों को अधिक मुनाफे का लालच दिया और निवेश के नाम पर लाखों की रकम जमा कराई. पुलिस की मानें तो चिरमिरी निवासी अनवर से करीब 10 लाख की ठगी की गई, जबकि अन्य कई लोगों से भी पैसा दोगुना करने के नाम पर लाखों रुपये वसूले गए. जांच में सामने आया है कि अकेले चिरमिरी क्षेत्र में करीब 70 से 72 लाख की धोखाधड़ी की गई है. पुलिस को आशंका है कि आरोपी ने अलग-अलग क्षेत्रों में लोगों को अपना शिकार बनाकर 2 से 3 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया है.
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