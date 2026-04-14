एक और पशुपालन घोटाला, ट्रेजरी से कर्मियों ने की करोड़ों की अवैध निकासी

एक और पशुपालन घोटाला, ट्रेजरी से कर्मियों ने की करोड़ों की अवैध निकासी
झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की संख्या बढ़ने लगी है, जो एक और पशुपालन घोटाला की ओर जाता नजर आ रहा है.
Published : April 14, 2026 at 8:40 PM IST
रांचीः झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की संख्या अब बढ़ने लगी है. हजारीबाग और बोकारो में पुलिस वेतन में हुए घोटाले के बाद अब रांची के पशुपालन विभाग में भी करोड़ों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है. रांची डीसी के आदेश पर इस मामले में रांची के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है.
पशुपालन ट्रेजरी से 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की अवैध निकासी
चारा घोटाले के बाद अब एक बार फिर से रांची में पशुपालन विभाग में घोटाला सामने आया है. विभाग के कुछ कर्मचारियों के द्वारा ट्रेजरी से 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी की गई है.
इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची डीसी के आदेश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिसमें दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है. दोनों से कोतवाली थाना में पूछताछ की जा रही है. डीसी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार कांके स्थित एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन में कार्यरत दो कर्मियों ने वेतन मद की राशि में हेरफेर कर 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी की है. रांची डीसी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट मो. जफर के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है.
क्या है एफआईआर में
एफआईआर में बताया गया है कि विभाग के दो कर्मियों के द्वारा (दोनों फिलहाल हिरासत में) साल 2023 से लेकर 2026 तक कुबेर पोर्टल में छेड़छाड़ करके अपने मूल वेतन में अवैध रूप से बढ़ोतरी दिखाते हुए ट्रेजरी से अवैध निकासी की गई. ये मामला सामने आने के बाद रांची डीसी के द्वारा भी इंटरनल जांच करवाई गई, उसमें भी घोटाले की पुष्टि हुई है.
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