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एक और पशुपालन घोटाला, ट्रेजरी से कर्मियों ने की करोड़ों की अवैध निकासी

रांचीः झारखंड में ट्रेजरी घोटाले की संख्या अब बढ़ने लगी है. हजारीबाग और बोकारो में पुलिस वेतन में हुए घोटाले के बाद अब रांची के पशुपालन विभाग में भी करोड़ों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है. रांची डीसी के आदेश पर इस मामले में रांची के कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज की गई है.

पशुपालन ट्रेजरी से 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की अवैध निकासी

चारा घोटाले के बाद अब एक बार फिर से रांची में पशुपालन विभाग में घोटाला सामने आया है. विभाग के कुछ कर्मचारियों के द्वारा ट्रेजरी से 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी की गई है.

इस मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची डीसी के आदेश पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है. जिसमें दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है. दोनों से कोतवाली थाना में पूछताछ की जा रही है. डीसी ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार कांके स्थित एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन में कार्यरत दो कर्मियों ने वेतन मद की राशि में हेरफेर कर 3 करोड़ से ज्यादा की अवैध निकासी की है. रांची डीसी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार कार्यकारी मजिस्ट्रेट मो. जफर के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज की गई है.

क्या है एफआईआर में