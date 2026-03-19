बलरामपुर के गैसड़ी में बाढ़ कार्यों में करोंड़ों का घोटाला, भाजपा के पूर्व विधायक ने सीएम योगी को लिखा पत्र
मामले में जिले के प्रभारी मंत्री ने कहा है कि जांच कराई जाएगी जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 8:06 PM IST
बलरामपुर : भाजपा के पूर्व विधायक ने गैसड़ी विधानसभा में बाढ़ नियंत्रण कार्यों में बड़े पैमाने पर अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है. पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह 'शैलू' ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच की मांग की है. वहीं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी.
पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह 'शैलू' ने अपने पत्र में साफ आरोप लगाया है कि गैसड़ी विधानसभा जो हिमालय की तलहटी से घिरा संवेदनशील बाढ़ क्षेत्र है, वहां हर साल लगभग 20 करोड़ रुपये बाढ़ नियंत्रण के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन हकीकत में काम सिर्फ कागजों में ही सिमटकर रह जाता है.
उन्होंने बताया कि चौहत्तर खुर्द में 6 करोड़ रुपये, हरवंशपुर कूड़ी (₹5.19 करोड़), कोल्हुईया भोजपुर (₹2.42 करोड़) में बडे़ प्रोजेक्ट चल रहे हैं. लेकिन ठेकेदार सिर्फ 2-4 दिन साइट पर काम करके फोटो खिंचवाते हैं और पूरा भुगतान उठा लेते हैं.
पत्र में पूर्व विधायक का आरोप है कि बाढ़ खंड के अधिशासी अभियंता और अन्य अधिकारी ठेकेदारों को 40 से 50 प्रतिशत बिलों पर ही काम दिलवा रहे हैं. यानी आधे-अधूरे काम के बदले पूरा भुगतान किया जा रहा है. बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए उपखण्डीय अनुबंधों के जरिए अपने चहेते ठेकेदारों को करोड़ों रुपये का भुगतान कर दिया गया.
पूर्व विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि पुराने कार्यों की फोटो दोबारा दिखाकर भुगतान लिया जाता है. साइट की मिट्टी निकालकर बोरे में भरकर काम पूरा दिखा दिया जाता है. सैकड़ों छोटे-छोटे बांड बनाकर पैसा निकाल लिया जाता है. 2025 में राप्ती नदी चेतावनी बिंदु से ऊपर तक नहीं पहुंची, यानी बड़ी बाढ़ की स्थिति नहीं बनी, फिर भी बाढ़ कार्यों के नाम पर बड़े पैमाने पर भुगतान कर दिया गया.
प्रदेश सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर बलरामपुर पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने कहा है कि इस मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी. बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा.
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