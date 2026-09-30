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फर्जी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर USA के नागरिकों से ठगी का पर्दाफाश, फेक कॉल सेंटर से 14 आरोपी दबोचे

जयपुर के बिंदायका थाना इलाके में फर्जी कॉल सेंटर पर साइबर क्राइम विंग और जिला पुलिस ने दी दबिश.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Source- Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 7:58 PM IST

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जयपुर: जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ब्रांडेड कंपनी के कस्टमर सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर USA के लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था. पुलिस ने साइबर ठगी के इस पूरे खेल का भंडाफोड़ करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फर्जी कॉल सेंटर से 24 मोबाइल, 13 लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि जयपुर बिंदायका थाना इलाके में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए USA के लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग और जयपुर (पश्चिम) जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है.

राजस्थान के अलावा कई राज्यों के हैं आरोपी: उन्होंने बताया कि सिरसी रोड पर मंगलम ग्रांड रेजीडेंसी के फ्लैट नंबर 1401-सी में दबिश देकर पुलिस ने सुरेंद्र नगर (गुजरात) निवासी गोहिल निकुंज, सीकर निवासी वाहिद, पालघर (मुंबई) निवासी रहीस, इरशाद, दीमापुर (नगालैंड) निवासी मोहम्मद ईनाम हुसैन, कानोता (जयपुर) निवासी सौरभ शर्मा, कलोल (गुजरात) निवासी निशीथ, अक्षय, शिवम प्रजापति व देव दलाल, हाथीगांव (असम) निवासी मानस खटनियार, चंडीगढ़ निवासी श्रेय भारद्वाज, कंचनपुर (नेपाल) निवासी गगनपाल और अहमदाबाद (गुजरात) निवासी दर्पण को गिरफ्तार किया है. इनके खिलाफ बीएनएस, आईटी एक्ट और टेलीकॉम एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

पढ़ें: फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, रोजगार दिलाने का झांसा देकर की लाखों की ठगी, संचालक समेत 11 हिरासत में

इस तरह दिया जा रहा ठगी को अंजाम: पड़ताल में सामने आया कि आरोपी फ्लैट में अवैध कॉल सेंटर चला रहे थे. जहां लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट का प्रयोग करते हुए ब्रांडेड कंपनी के फर्जी कस्टमर सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर USA के लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा था. ये संभावित ग्राहकों को प्रोडक्ट और सर्विसेज के नाम पर मैसेज भेजते और प्री अप्रूव्ड चार्जेज के नाम पर 399, 499 या 599 डॉलर का शुल्क जमा करवाने को कहते. इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने पुख्ता जानकारी जुटाई और दबिश देकर पूरे खेल का भंडाफोड़ किया.

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14 ACCUSED ARRESTED BY POLICE
FRAUD TARGETING US CITIZENS BUSTED
फेक कॉल सेंटर से 14 आरोपी दबोचे
RAID ON FAKE CALL CENTER

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