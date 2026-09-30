ETV Bharat / state

फर्जी कस्टमर सपोर्ट के नाम पर USA के नागरिकों से ठगी का पर्दाफाश, फेक कॉल सेंटर से 14 आरोपी दबोचे

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( Source- Jaipur Police )

जयपुर: जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए ब्रांडेड कंपनी के कस्टमर सपोर्ट और टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर USA के लोगों को झांसे में लेकर साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था. पुलिस ने साइबर ठगी के इस पूरे खेल का भंडाफोड़ करते हुए 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. फर्जी कॉल सेंटर से 24 मोबाइल, 13 लैपटॉप और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं. जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि जयपुर बिंदायका थाना इलाके में फर्जी कॉल सेंटर के जरिए USA के लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाने की शिकायत पर पुलिस मुख्यालय की साइबर क्राइम विंग और जयपुर (पश्चिम) जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है.