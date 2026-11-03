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ट्रांसपोर्ट नगर के मुआवजे में बड़ा खेल, 2.25 करोड़ बिचौलिए के खाते में ट्रांसफर, डीसी ने दिए FIR के निर्देश

डीसी से मिलने पहुचे रैयत ( ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची में कांके के सुकुरहुटू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान में बड़ा खेल हुआ है. आरोप है कि जमीन अधिग्रहण के एवज में रैयतों को मिली मुआवजा राशि का करीब 2.25 करोड़ रुपये बिचौलिए के माध्यम से वसूल लिया गया. इस मामले में जिला भू-अर्जन कार्यालय के कुछ कर्मियों और कथित बिचौलियों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. शिकायत मिलने के बाद रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया है.



क्या है पूरा मामला

सुकुरहुटू में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण के लिए दो खातों की कुल 73 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण किया गया था. इसके एवज में रैयतों को करीब 4 करोड़ 50 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए गए. आरोप है कि इस राशि का आधा हिस्सा यानी करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपये कथित तौर पर कमीशन और रिश्वत के नाम पर वसूल लिया गया.