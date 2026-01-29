ETV Bharat / state

प्रॉपर्टी डीलर ने सचिवालय के अनु सचिव को ठगा, फर्नीचर करोबारी से भी लोन दिलाने के नाम हुई धोखाधड़ी

देहरादून: सचिवालय में तैनात अनुसचिव से प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर डाली. पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ थाना राजपुर में मुकदमा दर्ज किया गया. वही दूसरे मामले में प्रेम नगर निवासी एक फर्नीचर कारोबारी ने अपने कारीगर पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. कारोबारी की शिकायत के आधार पर थाना प्रेमनगर में कारीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

पहला मामला: सचिवालय में नियोजन विभाग में अनुसूचिव प्रेम प्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि साल 2020 में उन्होंने राजेश्वरी नगर आईटी पार्क के पास एक प्लॉट खरीदने के लिए प्रॉपर्टी डीलर लोकेश्वर प्रसाद जायसवाल से संपर्क किया था.

लोकेश्वर प्रसाद ने बताया कि प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति का है और सौदा तय होने पर आरोपी ने दो लाख रुपए नगद ले लिए, जबकि दो लाख रुपए प्लॉट मालिक के बताए गए बैंक खाते में जमा कराए गए. कुछ समय बाद अनुसचिव को पता चला कि जिस प्लॉट की उन्होंने डील की है, उसे मलिक पहले ही किसी अन्य व्यक्ति को बेच चुका है. जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और लंबे समय के बाद आरोपी ने मात्र डेढ़ लाख रुपए वापस किए, जबकि ढाई लाख रुपए अब तक नहीं दिए गए.

पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने बकाया रकम की मांग की तो आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी देनी शुरू कर दी. थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया है कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्रॉपर्टी डीलर लोकेश्वर प्रसाद जायसवाल निवासी एकता विहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दूसरा मामला: प्रेम नगर निवासी सुरेंद्र धीमान ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी विश्वकर्मा फर्नीचर नाम से प्रेमनगर में दुकान है. फरवरी 2025 में उनका परिचित अर्जुन धीमान अपने भाई सोनू धीमान को कारीगर के रूप में काम के लिए उनकी दुकान पर छोड़ गया था. सोनू धीमान ने कुछ ही दिनों में विश्वास जीत लिया और छुटमलपुर निवासी एक परिचित के माध्यम से मशीन खरीदने के लिए लोन दिलाने का झांसा दिया.