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उज्जवला योजना में बड़ा घपला, खैरागढ़ के ग्रामीणों का आरोप, बिना गैस दिए जारी हुई सब्सिडी

खैरागढ़ में उज्जवला योजना के नाम पर घपले की बात सामने आई है. ग्रामीणों ने यहां गंभीर आरोप लगाए हैं.

Scam in Ujjwala scheme
उज्जवला योजना में घपला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 19, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
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खैरागढ़: केंद्र सरकार की उज्जवला योजना को खैरागढ़ में पलीता लगाया जा रहा है. उज्जवला योजना के नाम पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. उपभोक्ताओं का आरोप है कि साल्हेकेला गैस एजेंसी के कर्मचारी पहले ओटीपी लेते हैं, फिर रिकॉर्ड में सिलेंडर डिलीवर दिखा देते हैं. हैरानी की बात यह है कि उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी का पैसा भी पहुंच जाता है, लेकिन गैस सिलेंडर घर तक नहीं पहुंचता. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर बिना गैस दिए डिलीवरी कैसे पूरी हो रही है और विभाग आंख मूंदकर बैठा क्यों है.

खाते में सब्सिडी का पैसा आया, सिलेंडर नहीं मिला

पूरा मामला खैरागढ़ जिले के बाजार आतरिया क्षेत्र स्थित साल्हेकला इंडियन गैस एजेंसी का है. ग्रामीण उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एजेंसी कर्मचारी गैस वितरण से पहले मोबाइल पर आए ओटीपी की मांग करते हैं. जैसे ही उपभोक्ता ओटीपी बताते हैं, सिस्टम में सिलेंडर डिलीवर दिखा दिया जाता है.लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता है. उपभोक्ताओं के मुताबिक कई-कई दिन गुजर जाने के बाद भी सिलेंडर उनके घर नहीं पहुंचता. कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया कि दो-दो और तीन-तीन बार सब्सिडी का पैसा खाते में आ गया, लेकिन गैस का सिलेंडर कभी मिला ही नहीं.

उज्जवला योजना में गड़बड़ी (ETV BHARAT)

जब एजेंसी में शिकायत की जाती है तो हर बार नया बहाना मिलता है. सिलेंडर कल मिल जाएगा और गाड़ी रास्ते में है जैसे बहाने बनाए जाते हैं. उसके बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं दिखाई जाती है- ग्रामीण

आखिर बिना उपभोक्ता को सिलेंडर दिए सब्सिडी कैसे जारी हो रही है? क्या विभाग केवल सिस्टम में डिलीवर दिखने भर से संतुष्ट हो जाता है? अगर उपभोक्ता के घर तक गैस पहुंची ही नहीं, तो फिर सब्सिडी किस आधार पर जारी की गई?- ग्रामीण

ग्रामीणों का आरोप है कि उपभोक्ताओं के नाम पर रिफिल किए गए घरेलू सिलेंडरों को दूसरे स्थानों पर खपाया जा रहा है. आरोप है कि घरेलू गैस का उपयोग कमर्शियल कामों में कर अधिक मुनाफा कमाया जा रहा है. यही वजह है कि गरीब उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर इंतजार करते रह जाते हैं और रिकॉर्ड में गैस वितरण पूरा दिखा दिया जाता है.

800 से ज्यादा परिवार गड़बड़ी से प्रभावित

साल्हेकला एजेंसी सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण यहां बेमेतरा और दुर्ग जिले के सैकड़ों उपभोक्ता जुड़े हुए हैं. लोगों का दावा है कि 800 से 900 परिवार इस गड़बड़ी से प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए जरूरत है कि ओटीपी एंट्री, डिलीवरी रिकॉर्ड और डिस्ट्रीब्यूशन की सही जानकारी लगाई जाए.

प्रशासन ने जांच की कही बात

इस मामले में खैरागढ़ एसडीएम सुरेंद्र कुमार ठाकुर ने जांच के निर्देश दिए जाने की बात कही है.अब देखना होगा कि जांच के बाद इस केस में क्या खुलासा हो सकता है.

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