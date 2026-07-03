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सुकमा में मासूमों की जान पर मंडराता खतरा, तिम्मापुरम स्कूल भवन निर्माण में अनियमितता के आरोप, कार्रवाई की मांग

सुकमा में स्कूलों के निर्माण को लेकर लापरवाही की बात सामने आई है. पूरा मामला तिम्मापुरम 2 का है. पढ़िए नवीन कश्यप की रिपोर्ट

Timmapuram School in Sukma
सुकमा का तिम्मापुरम स्कूल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 3, 2026 at 3:50 PM IST

3 Min Read
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सुकमा: ग्राम तिम्मापुरम-2 में हाल ही में निर्मित प्राथमिक शाला भवन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि स्कूल भवन का निर्माण अत्यंत निम्न गुणवत्ता का किया गया है, जिससे मासूम बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है. इस संबंध में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव दुर्गेश राय ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल जांच, वैकल्पिक व्यवस्था और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है.

कांग्रेस नेता दुर्गेश राय ने की शिकायत

दुर्गेश राय की शिकायत के अनुसार, नव-निर्मित स्कूल भवन में निर्माण कार्य बिना निर्धारित मानकों के किया गया है. भवन का स्लैब बीच से झूले की तरह नीचे की ओर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है. इतना ही नहीं, बारिश के दौरान सभी कमरों में पानी टपकने की शिकायत है और दीवारों में भी दरारें उभर आई हैं. ऐसे में यह भवन बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं माना जा सकता.

सुकमा स्कूल निर्माण में घपला (ETV BHARAT)

जिस भवन में भविष्य संवरना था, वहीं आज बच्चों की जान जोखिम में पड़ गई है. अभिभावकों में भी भय का माहौल है. अभिभावकों का कहना है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले हर दिन किसी अनहोनी की आशंका से घिरे रहते हैं- दुर्गेश राय, कांग्रेस नेता

Timmapuram school building construction
तिम्मापुरम स्कूल भवन निर्माण पर सवाल (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के अंदरूनी और दूरस्थ होने का फायदा उठाकर ठेकेदार, संबंधित इंजीनियर और विभागीय अधिकारियों ने निर्माण कार्य में गंभीर लापरवाही बरती. बिना समुचित निरीक्षण और गुणवत्ता परीक्षण के निर्माण कार्य का मूल्यांकन कर भुगतान भी कर दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण की सही तरीके से जांच की जाती, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती.

Congress leader Durgesh Rai demanded an investigation.
कांग्रेस नेता दुर्गेश राय ने जांच की मांग की (ETV BHARAT)

ग्रामीणों ने यह सवाल भी उठाया है कि शासन-प्रशासन लगातार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों और बेहतर सुविधाओं के दावे करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इसके विपरीत दिखाई दे रही है. तिम्मापुरम-2 जैसे दूरस्थ गांवों में गुणवत्ता से समझौता कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ सकता है.

Timmapuram 2 Primary School
तिम्मापुरम 2 का प्राथमिक शाला (ETV BHARAT)

कलेक्टर से जांच की मांग

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस क्षेत्र में कई बार प्रदेश के गृह मंत्री सहित जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा हो चुका है. इसके बावजूद घटिया निर्माण हुआ है कई गंभीर सवाल खड़े करता है. प्रदेश अध्यक्ष ने कलेक्टर से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तत्काल इस भवन की तकनीकी जांच कराई जाए. जब तक भवन पूरी तरह सुरक्षित घोषित न हो जाए, तब तक विद्यार्थियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. साथ ही निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने वाले संबंधित इंजीनियर, विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.

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