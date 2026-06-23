ETV Bharat / state

कांकेर के धान खरीदी केंद्र में करोड़ों की गड़बड़ी, 3848 क्विंटल धान शॉर्टेज, एफआईआर की तैयारी

कांकेर जिले के तालाकुर्रा धान खरीदी केंद्र में करोड़ों रुपये की अनियमितता सामने आई है. जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की बात कही है.

Irregularities in paddy procurement
धान खरीदी में गड़बड़ी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 23, 2026 at 10:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: तालाकुर्रा धान खरीदी केंद्र में करोड़ों रुपये की अनियमितता का मामला सामने आया है. जांच के दौरान केंद्र में 3848 क्विंटल धान की कमी पाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 19 लाख रुपये बताई जा रही है. मामले के उजागर होने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है.

धान के स्टॉक में पाई गई गड़बड़ी

जानकारी के अनुसार धान स्टॉक में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मई माह में जांच कराई गई थी. भौतिक सत्यापन के दौरान रिकॉर्ड में दर्ज धान और वास्तविक भंडारण में बड़ा अंतर सामने आया. जांच टीम को केंद्र में 3848 क्विंटल धान कम मिला. बताया जा रहा है कि वर्तमान में भी खरीदी केंद्र परिसर में एक हजार क्विंटल से अधिक धान रखा हुआ है.

धान खरीदी में स्कैम (ETV BHARAT)

कांकेर जिला प्रशासन ने लिया तगड़ा एक्शन

जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार संबंधित खरीदी केंद्र प्रभारी और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. साथ ही धान की कमी और उससे जुड़े वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए भी कार्रवाई की जाएगी.

Talakurra Paddy Procurement Centre
तालाकुर्रा धान खरीदी केंद्र (ETV BHARAT)

तालाकुर्रा सहित जिले की तीन समितियों में बड़े पैमाने पर धान की कमी पाई गई है. ऑनलाइन रिकॉर्ड में धान उपलब्ध दिख रहा है, लेकिन समिति स्तर पर वास्तविक स्टॉक नहीं मिला. प्रारंभिक जांच में मामला धान के गबन से जुड़ा प्रतीत हो रहा है.विस्तृत जांच पूरी कर ली गई है और संबंधित समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा राशि की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आगामी दिनों में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी-निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर, कांकेर

कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर ने कहा कि कुछ अन्य समितियों में भी मामूली कमी मिली है, जिसे सूखत (प्राकृतिक कमी) की श्रेणी में रखकर नियमानुसार समायोजित किया जा रहा है. हालांकि यदि अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की अनियमितता सामने आती है तो वहां भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Irregularities at Talakurra paddy procurement center
तालाकुर्रा धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी (ETV BHARAT)

कांग्रेस ने बोला हमला

इस पूरे मुद्दे पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता हेमंत ध्रुव ने कहा कि धान घोटाले की जानकारी कांग्रेस के संज्ञान में आई है. पार्टी पदाधिकारियों ने मौके पर जाकर जानकारी जुटाई है और मामले को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है. इसकी शिकायत कलेक्टर को भी की गई है.किसानों को पहले ही धान खरीदी और उठाव में समस्याओं का सामना करना पड़ा है. ऐसे समय में यदि धान खरीदी केंद्रों में इस प्रकार की अनियमितताएं सामने आती हैं तो यह बेहद गंभीर विषय है. कांग्रेस पार्टी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है.

अवैध रेत खनन पर जिला प्रशासन का प्रहार,माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई,कई वाहन सीज

भिलाई टाउनशिप में बेघर होने का डर, 10 हजार परिवारों पर खतरा, देवेंद्र यादव ने आंदोलन की भरी हुंकार

बीएसपी स्क्रैप चोरी कांड : करोड़ों की संपत्ति पुलिस ने की जब्त, संगठित गिरोह का हुआ पर्दाफाश

TAGGED:

SCAM IN KANKER PADDY PROCUREMENT
PROCUREMENT CENTRE TALAKURRA
तालाकुर्रा धान खरीदी केंद्र
कांकेर जिला प्रशासन
KANKER PADDY PROCUREMENT CENTRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.