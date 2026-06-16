ETV Bharat / state

उन्नाव क्रिकेट स्टेडियम निर्माण कार्य में करोड़ों का घोटाला, मोहसिन रजा ने UPCA पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि क्रिकेट संस्था द्वारा अपनी बैलेंस शीट में तीन करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य दर्शाए गए हैं, लेकिन वास्तविकता इससे अलग नजर आती है. उनके अनुसार, यदि विकास कार्य हुए हैं तो उनकी स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए और संबंधित निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया जाना चाहिए.

जानकारी के अनुसार, मोहसिन रजा सोमवार को उन्नाव पहुंचे थे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन क्रिकेट ग्राउंड का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की विकास के लिए वर्ष 2011 में मिले 21 करोड़ रुपये का लाभ खिलाड़ियों और खेल सुविधाओं तक नहीं पहुंचा है.

उन्नाव: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाया है. मोहसिन रजा ने क्रिकेट विकास के नाम पर हुए खर्चों की जांच की मांग की है.



मोहसिन रजा ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में क्रिकेट का संचालन कुछ चुनिंदा जिलों और सीमित लोगों तक सिमटकर रह गया है. प्रदेश की विशाल प्रतिभा को समान अवसर नहीं मिल पा रहा हैं. क्रिकेट प्रशासन में कुछ खास लोगों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है.



उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में क्रिकेट प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और अवसर नहीं मिल पा रहा है. रजा ने मांग की के क्रिकेट विकास से जुड़े वित्तीय खर्चों, परियोजनाओं और चयन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाया जाए, ताकि खिलाड़ियों और आम जनता का विश्वास मजबूत हो सके.



पूर्व मंत्री ने संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और क्रिकेट विकास योजनाओं की वास्तविक स्थिति जनता के सामने लाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यदि करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं, तो उसका पूरा हिसाब सार्वजनिक होना चाहिए और यह स्पष्ट होना चाहिए कि खिलाड़ियों तथा खेल ढांचे के विकास पर कितना कार्य हुआ है.

हालांकि, इन आरोपों पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. मामले को लेकर खेल जगत और क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा तेज हो गई है, अब सभी की निगाहें UPCA के संभावित जवाब और आगे की कार्रवाई पर टिकी है.

ये भी पढ़ें: IPL के जमाने में फिर लौटेगा 'शीश महल' क्रिकेट टूर्नामेंट, लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहर को जीवित करेंगे मोहसिन रजा