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फिरोजाबाद में स्वच्छता मिशन घोटा, डीएम ने दिए जांच के आदेश

फिरोजाबाद: जनपद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचलय निर्माण में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है. जिले के ग्राम पंचायत लालऊ में शौचालय निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में छह-छह हजार रुपये भेजे गए, लेकिन, कागजों में 12 हजार रुपये की धनराशि दिखाई गई है. मामले के सामने आने के बाद से लोगों में आक्रोश है. वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सख़्त रुख अपनाते हुए, एक कमेटी गठित कर शौचालयों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं.



यह मामला उस वक्त सामने आया जब जिलाधिकारी सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे थे. इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादियों ने अपनी फरियाद जिलाधिकारी के समक्ष रखी, जिलाधिकारी ने एक-एक कर आम जन की शिकायतों को गंभीरता से सुना. सूचना विभाग की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार सुनवाई के दौरान अवैध भूमि कब्जा, स्वच्छता, कानून व्यवस्था इत्यादि से संबंधित मामले सामने आए, जिसमें जिलाधिकारी ने कुछ का त्वरित समाधान किया.



इस दौरान एक मामला यह भी आया कि ग्राम पंचायत लालऊ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एक बड़ा मामला आरटीआई के माध्यम से उजागर हुआ, ग्राम पंचायत लालऊ के फेज-1,2 में कागजों पर शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार सहायता राशि का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि धरातल पर लाभार्थियों के खातों में महज 6 हजार भेजे गए हैं.



इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जांच में यदि शौचालय निर्माण के भुगतान या किसी भी स्तर पर धन के गबन की पुष्टि हुई, तो दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जनता के हक का पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए.