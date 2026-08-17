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फिरोजाबाद में स्वच्छता मिशन घोटा, डीएम ने दिए जांच के आदेश

शौचालयों निर्माण के लिए लाभार्थियों को छह हजार दिए गए, लेकिन, कागजों में 12 हजार की धनराशि दिखाई गयी है.

फिरोजाबाद में स्वच्छता मिशन में घोटाले की शिकायत
फिरोजाबाद में स्वच्छता मिशन में घोटाले की शिकायत (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 9:07 PM IST

3 Min Read
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फिरोजाबाद: जनपद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचलय निर्माण में वित्तीय गड़बड़ी का मामला सामने आया है. जिले के ग्राम पंचायत लालऊ में शौचालय निर्माण के लिए लाभार्थियों के खाते में छह-छह हजार रुपये भेजे गए, लेकिन, कागजों में 12 हजार रुपये की धनराशि दिखाई गई है. मामले के सामने आने के बाद से लोगों में आक्रोश है. वित्तीय गड़बड़ी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सख़्त रुख अपनाते हुए, एक कमेटी गठित कर शौचालयों के सत्यापन के निर्देश दिए हैं.

यह मामला उस वक्त सामने आया जब जिलाधिकारी सम्पूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुन रहे थे. इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादियों ने अपनी फरियाद जिलाधिकारी के समक्ष रखी, जिलाधिकारी ने एक-एक कर आम जन की शिकायतों को गंभीरता से सुना. सूचना विभाग की तरफ से जारी प्रेस नोट के अनुसार सुनवाई के दौरान अवैध भूमि कब्जा, स्वच्छता, कानून व्यवस्था इत्यादि से संबंधित मामले सामने आए, जिसमें जिलाधिकारी ने कुछ का त्वरित समाधान किया.


इस दौरान एक मामला यह भी आया कि ग्राम पंचायत लालऊ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एक बड़ा मामला आरटीआई के माध्यम से उजागर हुआ, ग्राम पंचायत लालऊ के फेज-1,2 में कागजों पर शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार सहायता राशि का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि धरातल पर लाभार्थियों के खातों में महज 6 हजार भेजे गए हैं.


इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि जांच में यदि शौचालय निर्माण के भुगतान या किसी भी स्तर पर धन के गबन की पुष्टि हुई, तो दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जनता के हक का पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए.


इसी तरह एक और मामला ग्राम नगला मौजा जाखई से सामने आया, जहां कि निवासी दिव्यांग रेनू ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाए कि उनकी गाटा संख्या 1539, 1557, 1566 पर स्थानीय दबंगों ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस की टीम को मौके पर जाकर जांच करने तथा दिव्यांग पीड़िता की भूमि को तत्काल कब्जा मुक्त करने के निर्देश दिए.

समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि भू-माफिया और अवैध कब्जा धारकों के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी. आम जनमानस विशेष कर महिलाओं और दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.


जिलाधिकारी के समक्ष 73 मामले आए और 10 का मौके पर निस्तारण किया गया. इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रामबदन राम, उपलाधिकारी सुदर्शन सिंह, परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार के साथ जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे.

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