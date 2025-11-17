ETV Bharat / state

गढ़वा में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में घोटाला! लाभुकों को कागजों पर ही मिला लाभ

गढ़वा में सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों तक नहीं पहुंच पा रहा है.

Collectorate, Garhwa
समाहरणालय, गढ़वा (Etv bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 17, 2025 at 2:02 PM IST

गढ़वा: जिले में लाभुकों को योजना के लाभ से वंचित रखने का मामला सामने आया है. यहां शीर्ष पदों पर बैठे लोग ही लाभुकों के हितों पर डाका डाल रहे हैं. बड़े बड़े ओहदे पर बैठे लोग अपने सगे संबंधियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में व्यस्त हैं. वेंडर पर सरकारी योजना का लाभ लेने का आरोप लगा है.

अधिकार से वंचित हुए लाभुक!

दरअसल, गढ़वा पशु पालन विभाग और गव्य विकास योजना में घोर अनिमियता बरतने का मामला सामने आया है. मुख्यमंत्री पशुधन योजना में लापरवाही का आलम यह है कि आदिवासियों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है. पशुपालन विभाग से नगर उंटारी प्रखंड के कोइंदी गांव में रहने वाले एक उरांव परिवार को सूकर विकास योजना का लाभ सिर्फ कागजों पर ही मिला है.

लाभुकों को नहीं मिला योजना का लाभ (Etv bharat)

लाभुकों को लाभ दिलाने में नाकाम संबधित विभाग

विभाग वास्तविक लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने में नाकाम दिख रहा है. कांडी प्रखंड के लामारी कला में ग्रामीणों को मुर्गी पालन योजना के तहत लाभ मिलना चाहिए था लेकिन यहां भी लाभुकों को लाभ से वंचित कर दिया गया है.

वेंडर और जिला परिषद अध्यक्ष लगा रहे एक दूसरे पर घोटाले के आरोप

इधर, गव्य विकास योजना की ओर से अभी हाल में ही एक वेंडर पर 29 लाख रूपये के घोटाले का आरोप लगा है. जिसके बाद वेंडर पर प्राथमिकी तक दर्ज कर दी गई है. रमना प्रखंड के इस वेंडर पर, खुद ही 22 योजनाओं का लाभ लेने का आरोप लगा है. इस मामले में जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी पर भी आरोप है कि उन्होंने अपने सगे संबंधियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए योजना में नाम जुड़वाए हैं. दोनों पर योजनाओं में 10% कमीशन लेने का आरोप लगा है.

ऐसी कोई शिकायत है तो जो भी शिकायतकर्ता हैं, वो अपना आवेदन दे सकता है. उस पर हम नियम अनुसार जांच कराएंगे और यदि सत्य पाया जाता है तो कार्रवाई होगी: दिनेश यादव, डीसी

