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बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़ा घोटाला, बोलकर पढ़ाते हैं मूक-बधिर प्राध्यापक

बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाला का मामला सामने आने के बाद निगरानी विभाग इसकी जांच में जुट गया है.

Assistant Professor Recruitment Scam
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बड़ा घोटाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 5, 2026 at 12:09 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 12:22 PM IST

3 Min Read
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मुजफ्फरपुर: बिहार के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय (BRABU) समेत राज्य के कई विश्वविद्यालयों में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र, गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र और संदिग्ध रिसर्च पब्लिकेशन के आधार पर नियुक्तियां किए जाने के गंभीर आरोप लगे हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए निगरानी विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी है.

बड़े पैमाने पर गड़बड़ी: उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (BSUSC) के माध्यम से वर्ष 2020 से 2025 के बीच हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं. आरोपों के अनुसार, कई अभ्यर्थियों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाकर नौकरी हासिल की है. साथ ही, उनके द्वारा जमा किए गए रिसर्च पब्लिकेशन की प्रामाणिकता पर भी सवाल खड़े हुए हैं.

जांच में जुटे निगरानी अधिकारी: निगरानी विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी डेजी ईरानी ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिकायतकर्ता से एक महीने के भीतर ठोस साक्ष्य और शपथ पत्र की मांग की है. विभाग ने यह भी पूछा है कि क्या शिकायतकर्ता भविष्य में जांच प्रक्रिया में सहयोग के लिए तैयार हैं. इसके अलावा, नियुक्ति के समय जमा किए गए दस्तावेजों और हस्ताक्षरों के सत्यापन के भी कड़े निर्देश दिए गए हैं.

बीआरएबीयू कुलपति प्रो. दिनेश चंद्र राय (ETV Bhara)

50 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों के नाम: इस गंभीर मामले की शिकायत अब राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय और राजभवन तक पहुंच चुकी है. अब तक 50 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसरों के नाम संदिग्ध नियुक्तियों में सामने आए हैं, जबकि 130 से अधिक अभ्यर्थियों की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है.

महज दो दिनों में नियुक्ति पत्र: जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. बीआरएबीयू के एक संबद्ध कॉलेज ने बिना मान्यता वाले दो सत्रों के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए. वहीं, एक अन्य कॉलेज ने तो अभ्यर्थियों को महज दो दिनों के भीतर नियुक्ति और 'सेवा पुष्टि' दिखाते हुए अनुभव पत्र थमा दिए.

'मूक-बधिर शिक्षक' बोलकर पढ़ाते हैं: इस पूरे प्रकरण में सबसे अधिक हैरानी की बात यह है कि एक कॉलेज में क्लर्क के पद पर कार्यरत महिला को 'शिक्षक' के रूप में अनुभव प्रमाण पत्र दे दिया गया. कई मामलों में केवल ‘रिसोर्स पर्सन’ के तौर पर काम करने वालों को भी शैक्षणिक अनुभव का लाभ देकर वेटेज दे दिया गया. विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया, जब मूक-बधिर कोटे से नियुक्त प्रध्यापक के कक्षा में बोलकर पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

"जांच में कई अनियमितताएं सामने आई हैं. रिपोर्ट आयोग को भेज दी गई है. विभाग से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि आरोप सही साबित होते हैं तो संबंधित शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की जाएगी." -प्रो. दिनेश चंद्र राय, कुलपति, बीआरएबीयू

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Last Updated : April 5, 2026 at 12:22 PM IST

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