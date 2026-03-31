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रामगढ़ में JEE Mains परीक्षा से पहले बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा! सिस्टम से छेड़छाड़ करने की थी साजिश

रामगढ़ में जेईई मेन्स परीक्षा से पहले एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है.

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जब्त किए गए कंप्यूटर समेत अन्य सामान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 31, 2026 at 11:11 AM IST

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रामगढ़: जिले के एक विश्वविद्यालय में आगामी 2 अप्रैल 2026 से होने वाली JEE Mains परीक्षा से पहले एक बड़े संगठित फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है. विश्वविद्यालय के कंप्यूटर लैब में घुसकर सिस्टम बदलने और परीक्षा को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही थी, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया.

इस मामले में रामगढ़ पुलिस में तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. वहीं, मौके से 70 कंप्यूटर, एक फॉर्च्यूनर और तीन मोबाइल जब्त किए गए हैं. पूरे मामले में जिला प्रशासन और जिला पुलिस गंभीरतापूर्वक तहकीकात कर रही है. यह घटना 29 मार्च 2026 की है, जब विश्वविद्यालय के तकनीशियन दिनेश कुमार महतो कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर कंप्यूटर लैब में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. आरोप है कि ये लोग TCS कंपनी का नाम लेकर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के लैब में घुसे और वहां लगे कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर और सीपीयू के साथ छेड़छाड़ करने लगे.

कैसे हुआ मामले का खुलासा

मामले का खुलासा तब हुआ जब विश्वविद्यालय के कर्मचारी उमेश कुमार साव की नजर लैब पर पड़ी. उन्होंने देखा कि लैब का दरवाजा खुला हुआ है और कुछ लोग कंप्यूटर मॉनिटर खोलकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में रख रहे हैं. साथ ही गाड़ी से कई नए मॉनिटर निकालकर लैब में लगाए जा रहे थे. जब उमेश साव ने इसका विरोध किया तो गाड़ी के पास खड़े सूरज कुमार ने उन्हें धमकी देने की कोशिश की.

शक गहराने पर जब और पूछताछ की गई तो आरोपियों ने खुद को TCS का कर्मचारी बताते हुए कहा कि JEE Mains परीक्षा से पहले सिस्टम अपडेट और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का निर्देश मिला है. लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब इसकी पुष्टि TCS के एरिया हेड से की, तो साफ हो गया कि कंपनी की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था.

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पुलिस द्वारा जब्त किए गए मोबाइल (ETV BHARAT)

इसके बाद पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ और तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पकड़े गए आरोपी दिनेश कुमार महतो ने पूछताछ में कबूल किया कि उसे TCS वाले राजेश ठाकुर, TCS कर्मचारी रविशंकर एवं शकिर अंसारी के द्वारा कुछ पैसों का लालच देकर इस साजिश में शामिल किया गया था. योजना के तहत कुछ खास छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए कंप्यूटर सिस्टम बदले जा रहे थे और उनमें विशेष सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाना था. इसके बदले प्रति मॉनिटर 10 हजार रुपये देने की डील तय हुई थी.

फॉर्च्यूनर गाड़ी से पकड़े गए सूरज कुमार ने भी खुलासा किया कि उसे छपरा निवासी एक व्यक्ति द्वारा मॉनिटर उपलब्ध कराए गए थे और निर्देश दिया गया था कि TCS के नाम पर विश्वविद्यालय में घुसकर सिस्टम बदलने का काम करना है. इस पूरे रैकेट का मकसद 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक होने वाली JEE Mains परीक्षा में सेटिंग कर मोटी रकम वसूलना था.

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मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन (ETV BHARAT)

विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मामले को लेकर रामगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है. रामगढ़ पुलिस ने दिए गए आवेदन पर एफआईआर दर्ज की. डीसी फैज अहमद मुमताज के निर्देश पर यह जांच की गई, जिसमें प्रथम दृष्टिया पूरा मामला सही प्रतीत हुआ. जांच के बाद रिपोर्ट डीसी को सौंप दी गई है. इस साजिश में कई लोग शामिल थे, जिनमें कुछ कथित TCS कर्मचारी भी शामिल हैं. हालांकि, घटना के दौरान कुछ आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है:- अनुराग तिवारी, एसडीओ

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