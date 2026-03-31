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रामगढ़ में JEE Mains परीक्षा से पहले बड़ा फर्जीवाड़ा का खुलासा! सिस्टम से छेड़छाड़ करने की थी साजिश

रामगढ़: जिले के एक विश्वविद्यालय में आगामी 2 अप्रैल 2026 से होने वाली JEE Mains परीक्षा से पहले एक बड़े संगठित फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है. विश्वविद्यालय के कंप्यूटर लैब में घुसकर सिस्टम बदलने और परीक्षा को प्रभावित करने की साजिश रची जा रही थी, जिसे समय रहते पकड़ लिया गया.

इस मामले में रामगढ़ पुलिस में तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. वहीं, मौके से 70 कंप्यूटर, एक फॉर्च्यूनर और तीन मोबाइल जब्त किए गए हैं. पूरे मामले में जिला प्रशासन और जिला पुलिस गंभीरतापूर्वक तहकीकात कर रही है. यह घटना 29 मार्च 2026 की है, जब विश्वविद्यालय के तकनीशियन दिनेश कुमार महतो कुछ बाहरी लोगों के साथ मिलकर कंप्यूटर लैब में संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दे रहा था. आरोप है कि ये लोग TCS कंपनी का नाम लेकर बिना किसी आधिकारिक अनुमति के लैब में घुसे और वहां लगे कंप्यूटर सिस्टम, मॉनिटर और सीपीयू के साथ छेड़छाड़ करने लगे.

कैसे हुआ मामले का खुलासा

मामले का खुलासा तब हुआ जब विश्वविद्यालय के कर्मचारी उमेश कुमार साव की नजर लैब पर पड़ी. उन्होंने देखा कि लैब का दरवाजा खुला हुआ है और कुछ लोग कंप्यूटर मॉनिटर खोलकर फॉर्च्यूनर गाड़ी में रख रहे हैं. साथ ही गाड़ी से कई नए मॉनिटर निकालकर लैब में लगाए जा रहे थे. जब उमेश साव ने इसका विरोध किया तो गाड़ी के पास खड़े सूरज कुमार ने उन्हें धमकी देने की कोशिश की.

शक गहराने पर जब और पूछताछ की गई तो आरोपियों ने खुद को TCS का कर्मचारी बताते हुए कहा कि JEE Mains परीक्षा से पहले सिस्टम अपडेट और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का निर्देश मिला है. लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब इसकी पुष्टि TCS के एरिया हेड से की, तो साफ हो गया कि कंपनी की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था.