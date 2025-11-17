ETV Bharat / state

वन विभाग में फर्जी रेस्टोरेंट बिलों से लूटा सरकारी पैसा, विजिलेंस की हुई एंट्री, शासन ने एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

देहरादून: वन विकास निगम में फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने को लूटने का मामला सामने आया है. बड़ी बात ये है कि अब इस प्रकरण में जांच विजिलेंस को देने की तैयारी हो रही है. हालांकि, मामले में पहले ही प्राथमिक जांच करवा ली गई है, जिसमें विभाग के ही कुछ अधिकारियों पर फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसा लूटने के आरोप हैं.

ये मामला वन विकास निगम हल्द्वानी का है, जिसने विभाग से लेकर शासन तक के होश उड़ा दिए हैं. बात सरकारी खजाना लूटने से जुड़ी है. दरअसल, एक ऐसे रेस्टोरेंट के नाम पर बिल बनाकर भुगतान ले लिया गया, जो धरातल पर मौजूद ही नहीं हैं. बड़ी बात ये है कि इस मामले में विभागीय स्तर पर प्राथमिक जांच भी की गई, जिसमें शहर में कहीं भी संबंधित रेस्टोरेंट रिकॉर्ड में ही नहीं आया.

शिकायतकर्ता ने एफिडेविट से खुला मामला: एक शिकायतकर्ता ने एफिडेविट के साथ इस बात की सूचना विजिलेंस को दी थी. इसके साथ ही शिकायक के सबूत भी उपलब्ध करवाए गए थे. रेस्टोरेंट बिल की कॉपी भी भेजी गई थी. जिस पर विजिलेंस ने शासन को पत्र लिखकर मामले में अग्रिम कार्रवाई की जानकारी चाही. बड़ी बात यह है कि विजिलेंस का पत्र मिलने के बाद शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन से इस पर जानकारी ली तो पता चला कि हल्द्वानी शहर में संबंधित नाम का कोई रेस्टोरेंट ही नहीं है.

जांच में चौंकाने वाले खुलासे: सतर्कता अधीक्षक देहरादून की ओर से मिली शिकायत और उसके बाद हुई जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. रिपोर्ट से साफ हुआ है कि निगम के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों ने मिलकर फर्जी रेस्टोरेंट के नाम पर बिल तैयार किए और सरकारी धन की हेराफेरी की.

खाद्य सुरक्षा विभाग को रेस्टोरेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला: दरअसल, ये पूरा मामला मामला पूर्वी हल्द्वानी स्थित वन विकास निगम के कार्यालय से जुड़ा है, जहां कथित तौर पर एक रेस्टोरेंट के नाम से फर्जी बिल तैयार कर भुगतान लेने का प्रयास किया गया. शिकायत में आरोप था कि निगम के अधिकारी अपनी सांठगांठ से फर्जी बिल बनाकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं. जब सतर्कता अधीक्षक ने इस बिल की जांच की तो पता चला कि इस नाम से शहर में कोई रेस्टोरेंट ही मौजूद ही नहीं है. न तो उसका कोई पंजीकरण है, और न ही खाद्य सुरक्षा विभाग में उसका कोई रिकॉर्ड.