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शल्कधारी पैंगोलिन कोटगुड़िन मंदिर में मिला, दुर्लभ जीवों में होती है इसकी गिनती

वन विभाग की टीम ने तस्करी के चलते विलुप्त होते जा रहे पैंगोलिन को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा.

HIMALAYAN PANGOLIN
शल्कधारी पैंगोलिन कोटगुड़िन मंदिर परिसर में मिला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 13, 2026 at 1:36 PM IST

4 Min Read
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नारायणपुर: पैंगोलिन की तस्करी बड़े पैमाने पर होने की वजह से ये जीव दुर्लभ जीवों की श्रेणी मेंं गिना जाने लगा है. सोमवार को घने जंगलों से भटकता हुआ एक दुर्भल पैंगोलिन बखरुपारा के कोटगुड़िन मंदिर परिसर में जा पहुंचा. लोगों ने जब इस शर्मीले जीव को मंदिर परिसर में देखा तो वो घबरा गए. बाद में दूसरे लोगों ने बताया कि ये काफी शर्मीला जीव होता है और लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाता. इसके बाद लोगों ने मंदिर परिसर में पैंगोलिन के आने की खबर वन विभाग की टीम को दी.

शल्कधारी पैंगोलिन का रेस्क्यू ऑपरेशन

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उसने पैंगोलिन को वहां से सुरक्षित रेस्क्यू किया. वन विभाग की टीम ने सभी जरुरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पैंगोलिन को वापस जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया. वन विभाग की टीम ने भी लोगों को बताया कि रेयर पाया जाने वाला यह पैंगोलिन है, जो ज्यादातर घने जंगलों में ही पाया जाता है. कई बार भटककर रिहायशी इलाके तक पहुंच जाता है. वन विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो किसी भी जंगली जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएं. अगर कोई जंगली जीव रिहायशी इलाके में आ जाता है, तो तुरंत उसकी सूचना वन विभाग की टीम को दें.

शल्कधारी पैंगोलिन कोटगुड़िन मंदिर में मिला (ETV Bharat)

पैंगोलिन जीव के बारे में जानिए

पैंगोलिन जीव एक अत्यंत शर्मीला, निशाचर (रात में शिकार करने वाला) और स्तनधारी वन्यजीव है, जिसके पूरे शरीर पर कठोर कवच होता है जिसे केराटिन कहते हैं. खतरा महसूस होने पर यह अपने शरीर को एक गेंद की तरह गोल कर लेता है, जिससे शिकारी भी इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाते. यह मुख्य रूप से मिट्टी में पाए जाने वाले दीमक और चींटियों को खाकर जीवित रहता है. एक वयस्क पैंगोलिन वर्षभर में लाखों कीटों को खाकर जंगल के ईकोलॉजिकल संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, इसलिए इसे प्रकृति का "प्राकृतिक कीट नियंत्रक" भी कहते हैं.

सूचना के आधार पर हम यहां आए. इसे सुरक्षित यहां से हमने रेस्क्यू किया है और सुरक्षित जंगल में छोड़ देंगे. ये लुप्तप्राय जीव है: इंद्र कुमार यादव, रेंजर नारायणपुर

Himalayan pangolin
दुर्लभ जीवों में होती है इसकी गिनती (ETV Bharat)


इनके दुर्लभ और विलुप्ति होने की वजह

वन विभाग से जुड़े एक्सपर्ट बताते हैं कि पैंगोलिन दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाले स्तनधारी जीवों में शामिल है. इसके मांस और शरीर पर मौजूद शल्कों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी डिमांड होती है. इसके चलते बड़े पैमाने पर इसका शिकार किया जाता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि वैज्ञानिक शोधों में इसके शल्कों के औषधीय गुणों का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, फिर भी अंधविश्वास और अवैध व्यापार के कारण इसकी तस्करी लगातार जारी है. यही कारण है कि इनकी संख्या तेजी से घट रही है.

भारत में पैंगोलिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की सर्वोच्च सुरक्षा श्रेणी (अनुसूची-I) में रखा गया है. इसके शिकार, व्यापार या तस्करी पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका व्यापार भी प्रतिबंधित है.

लगातार घट रही इन जीवों की संख्या

वन विभाग के मुताबिक नारायणपुर के घने जंगलों में पैंगोलिन की सीमित संख्या अब बची है. इसलिए इसका संरक्षण स्थानीय जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. नारायणपुर में दुर्लभ पैंगोलिन का सुरक्षित रेस्क्यू किया जाना इस बात का उदाहरण है कि यदि आम नागरिक और वन विभाग मिलकर संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, तो विलुप्ति के कगार पर पहुंचे वन्यजीवों की रक्षा संभव है.

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