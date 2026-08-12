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बिलासपुर कस्टडी डेथ केस में SC सख्त, CBI जांच के दिए आदेश, पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश

श्रवण सूर्यवंशी की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है.

BILASPUR CUSTODIAL DEATH CASE
बिलासपुर कस्टडी डेथ केस में SC सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 8:10 PM IST

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बिलासपुर: संस्कारधानी बिलासपुर में 34 साल के श्रवण सूर्यवंशी की कस्टडी में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी (CBI) को सौंपते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को मृतक के परिवार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25 लाख की आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए हैं.

बिलासपुर कस्टडी डेथ केस में SC सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच में हिरासत में हिंसा के लिए जो भी पुलिस अधिकारी जिम्मेदार पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने CBI को युवक की मौत की परिस्थितियों के साथ यह भी जांच करने के निर्देश दिए हैं कि न्यायिक जांच में सिर पर चोट की बात सामने आने के बावजूद राज्य के अधिकारियों ने समय पर उचित कार्रवाई क्यों नहीं की.

साल 2024 में हिरासत में हुई थी मौत

दरअसल, पूरा मामला बिलासपुर जिले के सीपत थाना इलाके का है. पुलिस ने 18 जनवरी 2024 को श्रवण सूर्यवंशी को कच्ची महुआ शराब रखने के आरोप में हिरासत में लिया था. इसके तीन दिन बाद 21 जनवरी को अस्पताल में उसकी मौत हो गई. आरोप था कि श्रवण अपनी किराना दुकान के सामने करीब 1,200 रुपए की शराब बिक्री के लिए रखे था. मृत्यु के बाद जेल अधीक्षक ने 22 जनवरी 2024 को सेशन जज को पत्र लिखकर न्यायिक जांच की मांग की. इसके बाद मजिस्ट्रेट ने जांच की और जुलाई 2024 में रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट में बताया गया कि मौत सिर पर किसी भारी और नुकीले हथियार से लगी चोट के बाद उत्पन्न जटिलताओं के कारण हुई.

हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया परिवार

मृतक की पत्नी और 2 बेटियों ने निष्पक्ष जांच और 50 लाख के मुआवजे की मांग को लेकर अधिवक्ता राजीव दुबे के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का रुख किया. बिलासपुर हाई कोर्ट ने परिवार को एक लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, लेकिन FIR दर्ज करने या स्वतंत्र जांच का निर्देश नहीं दिया. इसके बाद परिवार ने अधिवक्ता राजीव दुबे के ही माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त कर सुप्रीम कोर्ट में अपील की.

मौत के करीब ढाई साल बाद दर्ज हुई FIR

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक लाख रुपए के मुआवजे को मामले की गंभीरता की तुलना में बेहद कम माना. सुप्रीम कोर्ट के सामने यह तथ्य भी आया कि श्रवण की मौत के करीब ढाई साल बाद 30 जुलाई 2026 को FIR दर्ज की गई. FIR में देरी को लेकर कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. कोर्ट ने CBI को नियमित आपराधिक केस दर्ज कर जांच करने और किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई

जांच में यह भी तय किया जाएगा कि हिरासत में हुई हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है और न्यायिक जांच रिपोर्ट सामने आने के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हुई. सुनवाई के दौरान DGP की ओर से FIR में देरी का कारण बताते हुए कहा गया कि न्यायिक जांच रिपोर्ट पुलिस विभाग को नहीं मिली थी. इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि रिपोर्ट राज्य की ओर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे के साथ पहले ही पेश की जा चुकी थी.

DGP की ओर से यह भी कहा गया कि रिपोर्ट में कोई विचारणीय अपराध सामने नहीं आया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई और मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI को जिम्मेदारी सौंप दी है.

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