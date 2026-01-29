ETV Bharat / state

यूजीसी के नए नियमों पर SC ने लगायी रोक; उत्तर प्रदेश में स्वर्ण समाज ने मनाया जश्न, बांटी मिठाइयां

यूजीसी कानून को लेकर देश भर में स्वर्ण समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद लोगों ने खुशी जतायी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 6:19 PM IST

Updated : January 29, 2026 at 6:54 PM IST

लखनऊ/ मिर्जापुर/वाराणसी: सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर गुरुवार को रोक लगा दी. पिछले काफी समय से इस नये नियमों का विरोध हो रहा था.

सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी समेत कई जिलों में पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे संगठनों के कार्यकर्ताओं ने खुशी का इज़हार किया. कहीं पटाखे दगाए गये, तो कहीं मिठाइयां बांटी गयीं.

मिर्जापुर में मिठाई खिलाकर जश्न मनाया: जनपद में यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद विरोध करने वाले लोगों ने पटाखे दगाए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलायीं. कलेक्ट्रेट गेट पर करणी सेना और स्वर्ण आर्मी ने पटाखे फोड़ कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया. स्वर्ण आर्मी जिला अध्यक्ष मुकेश और करणी सेना जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह गहरवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है.

स्वर्ण समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा था: पिछले कई दिनों से यूजीसी कानून को लेकर देश भर में स्वर्ण समाज विरोध प्रदर्शन कर रहा था. मिर्जापुर में करणी सेना और स्वर्ण आर्मी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाई कर जश्न मनाया. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत ही किया है. यूजीसी के नए इक्विटी रूल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. इसके सेक्शन 3(C) को चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी.

अखिल भारतीय संत समिति ने कहा- न्याय की जीत हुई: वाराणसी में अखिल भारतीय सन्त समिति के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी जितेन्द्रानंद ने कहा कि UGC ने जनवरी में नई गाइडलाइन जारी की थी. इसकी वजह से हिंदू समाज के बीच मतभेद होने की संभावना था. संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है. सभी शिकायत कर सकते है, सभी दोषी दंडित किए जा सकते है. यूजीसी ने इस तरह से गाइडलाइन बनायी थी जिससे हिंदू समाज के टुकड़े-टुकड़े हो जाते. सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाकर भारतीय संविधान के मूल तत्वों की रक्षा की है.

BHU के छात्रों ने कहा- यह आंशिक जीत है, लड़ाई अभी बाकी: BHU के शोध छात्र मृत्युंजय तिवारी ने यूजीसी की नई गाइडलाइंस के विरोध में न्यायालय में याचिका दायर की थी. इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया और सरकार को नोटिस जारी कर के जवाब मांगा है. इस फैसले से काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के छात्रों में भी खुशी का मौहाल दिखा. छात्रों का कहना है कि यह हमारी आंशिक जीत है.

केशव प्रसाद मौर्य बोले- आदेश का सरकार पालन करेगी: लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट के UGC के नए नियमों पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, UGC ने जो आदेश जारी किया था, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, आदेश का सरकार पालन करेगी.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आदेश का स्वागत किया: सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा. भाजपा की सरकार ने जो समाज में काम किया है ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। देश सबका है। सभी में समानता है, ऐसा कानून बने जो सभी को समानता से देखे.

अखिलेश यादव न कहा-निर्दोष के साथ अन्याय न हो: सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन पर रोक लगाने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, UGC के मामले में जो बातें निकलकर आ रही हैं, हमारा मनना है कि दोषी ना बचे और निर्दोष के साथ अन्याय न हो. इससे पहले भी 2012 में रेगुलेशन आए थे. हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं. हमारे तमाम कानूनों के बावजूद समय-समय पर भेदभाव होता है.

