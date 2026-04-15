ETV Bharat / state

एससी-एसटी कोर्ट का फैसला, दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मामले में जानकारी देते हुए एससी-एसटी कोर्ट के लोक अभियोजक महेश पाटीदार ने बताया कि घाटोली थाना क्षेत्र में पीड़िता के द्वारा थाने में शिकायत दी गई थी, जिसमें उसने बताया कि दोपहर को वह खेत से चारा लेकर घर लौट रही थी. इसी दौरान गांव के युवक जुगल किशोर ने उसका रास्ता रोक लिया. वहीं, उसके सिर पर रखा हुआ चारा नीचे गिरा दिया.

झालावाड़: जिले की एससी-एसटी कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश ने युवती से दुष्कर्म मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी को 1 लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. वहीं, अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर युवक को 1 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

बाद में वह उसे जबरन अपने साथ पकड़ पर खेत की आड़ में ले गया. इस दौरान आरोपी के द्वारा पीड़िता की लज्जा को भंग किया गया. वहीं, जबरन दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. महेश पाटीदार ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस के द्वारा जुगल किशोर के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था. बाद में पीड़िता के बयान व जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया.

वहीं, बाद में आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया. करीब 5 वर्ष पूर्व इस पुराने प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से करीब 12 गवाह तथा 16 दस्तावेज पेश किए गए जिनको आधार मानकर एससी-एसटी कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश सुनीता मीणा ने आरोपी को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया कि आरोपी को 1 लाख रुपये का अर्थदंड से भी दंडित किया गया है.