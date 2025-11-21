ETV Bharat / state

14 साल पुराने हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद, मुर्गी बनी थी घटना की वजह

अलवर: शहर की एससी एसटी कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में शुक्रवार को तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. प्रकरण भिवाड़ी थाना फेज थर्ड क्षेत्र का है, जहां अभियुक्तों ने मुर्गी विवाद में ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना में 5 आरोपी थे, जिसमें एक अभी फरार है और एक की मौत हो गई.

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र खटाना ने बताया कि अलवर एससी एसटी कोर्ट की न्यायाधीश अनीता सिंघल ने 2011 के प्रकरण में फैसला सुनाया. भिवाड़ी थाना फेज थर्ड में परिवादी कल्लू ने प्रकरण दर्ज कराया कि मृतक जाहिद ट्रैक्टर लेकर जा रहा था कि आरोपी राजवीर की मुर्गी ट्रैक्टर के नीचे आने से मर गई. इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. राजवीर ने अगले दिन अपने साथियों के साथ मिलकर जाहिद को रास्ते में पीटा और फायरिंग कर दी.गोली लगने से जाहिद की मौके पर ही मौत हो गई. परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया.