14 साल पुराने हत्या मामले में तीन अभियुक्तों को उम्रकैद, मुर्गी बनी थी घटना की वजह
मुर्गी के मरने का मामला इतना बढ़ा कि युवक की गोली मारकर हत्या कर दी.
Published : November 21, 2025 at 9:04 PM IST
अलवर: शहर की एससी एसटी कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में शुक्रवार को तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई. प्रकरण भिवाड़ी थाना फेज थर्ड क्षेत्र का है, जहां अभियुक्तों ने मुर्गी विवाद में ट्रैक्टर चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी. घटना में 5 आरोपी थे, जिसमें एक अभी फरार है और एक की मौत हो गई.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेंद्र खटाना ने बताया कि अलवर एससी एसटी कोर्ट की न्यायाधीश अनीता सिंघल ने 2011 के प्रकरण में फैसला सुनाया. भिवाड़ी थाना फेज थर्ड में परिवादी कल्लू ने प्रकरण दर्ज कराया कि मृतक जाहिद ट्रैक्टर लेकर जा रहा था कि आरोपी राजवीर की मुर्गी ट्रैक्टर के नीचे आने से मर गई. इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. राजवीर ने अगले दिन अपने साथियों के साथ मिलकर जाहिद को रास्ते में पीटा और फायरिंग कर दी.गोली लगने से जाहिद की मौके पर ही मौत हो गई. परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान पेश किया.
पढ़ें:दो नाबालिग बालिकाओं को मिठाई का झांसा दे किया दुष्कर्म का प्रयास, दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक खटाना ने बताया कि न्यायाधीश अनीता सिंघल ने सुनवाई के बाद आरोपी राजवीर, संजय व सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की दोषसिद्धि के लिए 24 गवाह और दस्तावेज पेश किए. असल में इस प्रकरण में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें एक फरार है तो एक की मौत हो गई. न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया.