मूर्ति विसर्जन में पथराव का मामला: सपा सांसद और उपद्रवी दोनों आए कानून के लपेटे में
संतकबीरनगर: गणेश विसर्जन जुलूस में बवाल के बाद क्रॉस FIR
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 1:08 PM IST
संतकबीरनगर: जिले के बखिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरडोभा गांव में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुआ बवाल अब दोहरे कानूनी चाबुक में बदल गया है. जुलूस के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद के वाहन पर हुए पथराव और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है. सांसद की शिकायत पर जहां उपद्रवियों पर शिकंजा कसा गया है, वहीं एक दलित युवक की तहरीर पर सांसद और उनके समर्थकों पर एससी-एसटी एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है.
क्या है पूरा मामला: पुलिस अभिलेखों के अनुसार, यह घटना 18 सितंबर की रात करीब 10:30 बजे की है. अमरडोभा में गणेश प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था. इसी दौरान डीजे बंद कराए जाने को लेकर आयोजकों और अन्य लोगों के बीच अचानक कहासुनी और विवाद शुरू हो गया. इसी बीच वहां से सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद का वाहन गुजर रहा था. माहौल बिगड़ते ही आक्रोशित भीड़ ने सांसद की गाड़ी को घेर लिया और देखते ही देखते पथराव शुरू कर दिया. इस हमले में सांसद के वाहन का शीशा टूट गया. घटना के बाद सांसद की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने जुलूस में शामिल उपद्रवियों और माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया.
मौके पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज और लोगों द्वारा बनाए गए वीडियो खंगाले जा रहे हैं. साक्ष्यों और वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों और आरोपियों की पहचान कर निष्पक्ष व सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. संदीप मीणा, एसपी
क्रॉस FIR: दूसरी तरफ, मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब विशाल कुमार (पुत्र जेठू प्रसाद) नामक युवक ने पुलिस को तहरीर दी. विशाल का आरोप है कि विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बंद होने से अफरा-तफरी का माहौल था. इसी दौरान सांसद की तेज रफ्तार गाड़ी वहां पहुंची और वह उसकी चपेट में आकर गिर गया, जिससे उसे चोटें आईं. शिकायत में आगे आरोप लगाया गया है कि जब उसने और अन्य लोगों ने इस पर विरोध जताया, तो सांसद के समर्थकों से कहासुनी हो गई. इसके बाद सांसद समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की, जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकियां दीं. विशाल का यह भी आरोप है कि बाद में सांसद समर्थकों की ओर से हुए ईंट-पत्थर के हमले से ही वहां खड़ी गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा. दलित युवक विशाल कुमार की तहरीर के आधार पर बखिरा थाना पुलिस ने सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद और उनके समर्थकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 110, 115(2), 191(2), 351(3) और 352 के तहत मामला दर्ज किया है.
जांच में जुटी पुलिस: इसके साथ ही मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत धारा 3(1)(घ), 3(1)(ध) और 3(2)(va) भी लगाई गई हैं. एक ही घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे दर्ज होने के बाद अब पुलिस जांच में जुट गई है.
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