ETV Bharat / state

राजस्थान में दो साल में SC/ST एक्ट अत्याचार मामलों में आई गिरावट, सामने आए आंकड़े

जयपुर : राजस्थान में पिछले दो साल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार से जुड़े मामलों में कमी आई है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान में यह दावा किया गया है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस ने समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने और नवीन आपराधिक कानूनों को कठोरता से लागू करने पर विशेष फोकस किया है. इसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहे हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2023, 2024 और 2025 के माह नवंबर तक दर्ज आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति के विरुद्ध हुए अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. उनका कहना है कि अपराधों में कमी की यह उपलब्धि पुलिस द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, त्वरित कार्यवाही, तथा कानून के कठोर और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है.

पुलिस ने उठाए सुधारात्मक कदम : डीजीपी शर्मा ने आगे कहा, सीसीटीएनएस के अनुसार नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 में कुल एसस-एसटी अत्याचार मामलों में 28.23 प्रतिशत की कमी आई है. जबकि नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में कानून-व्यवस्था और निचले वर्गों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के निर्देशन में पुलिस ने निरंतर और प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाए हैं.

इसे भी पढ़ें: यमुना जल और दलित अत्याचार पर सियासी पारा गरमाया, मंत्री रावत और दिलावर बोले - भ्रम फैलाने की राजनीति कर रही कांग्रेस

जानिए, किस साल दर्ज हुए कितने मामले : डीजीपी शर्मा ने बताया कि नवंबर 2023 में एसटी-एससी अत्याचार संबंधित दर्ज 10,273 प्रकरणों की तुलना में वर्ष 2025 में केवल 7,373 प्रकरण दर्ज हुए. जो 2,900 मामलों की कमी तथा 28.23 प्रतिशत की गिरावट को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. वर्ष 2024 से वर्ष 2025 की तुलना करें तो भी वर्ष 2024 में 8883 प्रकरण दर्ज हुए थे तो वर्ष 2025 में 7373 प्रकरण दर्ज हुए. इस अनुसार गत एक वर्ष में कुल अपराधों में 17 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.