राजस्थान में दो साल में SC/ST एक्ट अत्याचार मामलों में आई गिरावट, सामने आए आंकड़े

डीजीपी बोले- कमजोर वर्ग के प्रति अपराध में संवेदनशीलता बरतने और नए आपराधिक कानूनों को कठोरता से लागू करने पर फोकस.

पुलिस मुख्यालय
पुलिस मुख्यालय (फाइल फोटो)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 5, 2025 at 1:06 PM IST

4 Min Read
जयपुर : राजस्थान में पिछले दो साल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार से जुड़े मामलों में कमी आई है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी बयान में यह दावा किया गया है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान पुलिस ने समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर विशेष संवेदनशीलता बरतने और नवीन आपराधिक कानूनों को कठोरता से लागू करने पर विशेष फोकस किया है. इसके सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहे हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2023, 2024 और 2025 के माह नवंबर तक दर्ज आंकड़ों के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति के विरुद्ध हुए अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है. उनका कहना है कि अपराधों में कमी की यह उपलब्धि पुलिस द्वारा समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता, त्वरित कार्यवाही, तथा कानून के कठोर और प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है.

पुलिस ने उठाए सुधारात्मक कदम : डीजीपी शर्मा ने आगे कहा, सीसीटीएनएस के अनुसार नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 में कुल एसस-एसटी अत्याचार मामलों में 28.23 प्रतिशत की कमी आई है. जबकि नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य में कानून-व्यवस्था और निचले वर्गों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार के निर्देशन में पुलिस ने निरंतर और प्रभावी सुधारात्मक कदम उठाए हैं.

जानिए, किस साल दर्ज हुए कितने मामले : डीजीपी शर्मा ने बताया कि नवंबर 2023 में एसटी-एससी अत्याचार संबंधित दर्ज 10,273 प्रकरणों की तुलना में वर्ष 2025 में केवल 7,373 प्रकरण दर्ज हुए. जो 2,900 मामलों की कमी तथा 28.23 प्रतिशत की गिरावट को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. वर्ष 2024 से वर्ष 2025 की तुलना करें तो भी वर्ष 2024 में 8883 प्रकरण दर्ज हुए थे तो वर्ष 2025 में 7373 प्रकरण दर्ज हुए. इस अनुसार गत एक वर्ष में कुल अपराधों में 17 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है.

जांच के समय में भी आई कमी : डीजीपी शर्मा बताते हैं कि राजस्थान पुलिस ने समाज के कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों के अन्वेषण में निरंतर कठोरता और संवेदनशीलता अपनाई है. एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत त्वरित एफआईआर पंजीकरण की नीति से शिकायतकर्ताओं में विश्वास बढ़ा है और जांच की गति भी तेज हुई है. इसी का परिणाम है कि जांच का औसत समय वर्ष 2023 में 124 दिवस था, जो घटकर 2024 में 109 दिवस और 2025 में मात्र 75 दिन रह गया है. यह अन्वेषण में अभूतपूर्व तेजी को दर्शाता है.

60 दिन में मुकदमों के निस्तारण पर फोकस : डीजीपी शर्मा ने बताया कि राजस्थान पुलिस ने समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कठोर निगरानी रखते हुए अन्वेषण कार्यों में गति बढ़ाई है. गंभीर अपराध जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, गंभीर चोट एवं एससी-एसटी अत्याचार के प्रकरणों में त्वरित अनुसंधान से अपराध नियंत्रण में अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं. राजस्थान पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों को लागू करते हुए प्रकरणों के 60 दिवस के भीतर निस्तारण के लक्ष्य पर विशेष फोकस किया है. इससे पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलेगा.

  • नवंबर 2023 की तुलना में नवंबर 2025 में एसस-एसटी अत्याचार के मामलों में 28.23 प्रतिशत की कमी.
  • जबकि नवंबर 2024 की तुलना में नवंबर 2025 में 17 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.
  • नवंबर 2023 में एसटी-एससी अत्याचार संबंधित दर्ज 10,273 प्रकरण हुए दर्ज.
  • वर्ष 2025 में एससी-एसटी उत्पीड़न के 7,373 मुकदमे हुए हैं दर्ज.
  • 2023 की तुलना में 2,900 मामलों की कमी आई है. यह ऐसे मामलों में 28.23 प्रतिशत की गिरावट
  • साल 2024 में एससी-एसटी उत्पीड़न के 8883 प्रकरण दर्ज हुए थे
  • जबकि साल 2025 में 7373 प्रकरण दर्ज हुए. एक वर्ष में कुल अपराधों में 17 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई.
  • ऐसे मामलों की जांच का औसत समय वर्ष 2023 में 124 दिन था, जो 2024 में 109 दिन और 2025 में 75 दिन हुआ

संपादक की पसंद

