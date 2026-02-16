ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के गांवों में पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले होर्डिंग्स के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में ऐसे होर्डिंग्स हटाने की मांग वाली दो अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा किया था.

SC rejects plea over hoardings prohibiting entry of pastors
याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 16, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें राज्य के कुछ गांवों में कथित तौर पर पादरियों और धर्म बदल चुके ईसाइयों के प्रवेश पर रोक लगाने वाले होर्डिंग्स से जुड़े एक मामले में सुनवाई की गई थी.

होर्डिंग्स के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

हाई कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में ऐसे होर्डिंग्स हटाने की मांग वाली दो अलग-अलग याचिकाओं का निपटारा किया था. सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र करते हुए, हाई कोर्ट ने कहा था कि लालच या धोखाधड़ी के ज़रिए जबरन धर्म बदलने से रोकने के लिए होर्डिंग्स लगाना गैर-संवैधानिक नहीं कहा जा सकता. हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई.

बेंच ने की सुनवाई

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर वकील कॉलिन गोंसाल्वेस ने पादरियों पर कथित हमलों से जुड़े एक अलग मामले का जिक्र किया, जो टॉप कोर्ट में पेंडिंग है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हाई कोर्ट के सामने याचिका सीमित थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कई नए तथ्य और दस्तावेज जोड़े हैं. दलीलें सुनने के बाद, बेंच ने पिटीशन खारिज कर दी.

मेनस्ट्रीम कम्युनिटी से अलग करने का कथित मुद्दा

हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा था कि उसके सामने पिटीशनर ईसाई कम्युनिटी और उनके धार्मिक नेताओं को गांव की मेनस्ट्रीम कम्युनिटी से अलग करने का कथित मुद्दा उठा रहे थे. पिटीशनर ने हाई कोर्ट के सामने दावा किया था, कि अधिकारियों ने कांकेर जिले में एक रिज़ॉल्यूशन का फॉर्मेट भेजा था. जिसमें ग्राम पंचायत को "हमारी परंपरा हमारी विरासत" नाम और स्टाइल में रिज़ॉल्यूशन पास करने का निर्देश दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत को यह सर्कुलर भेजने का असली मकसद उन्हें गांव में ईसाई पादरियों और तथाकथित कन्वर्टेड ईसाइयों की एंट्री पर रोक लगाने का रिज़ॉल्यूशन पास करने का निर्देश देना था.

पिटीशनर ने हाई कोर्ट के सामने दावा किया था कि कांकेर जिले के कम से कम आठ गांवों ने होर्डिंग्स लगाए हैं जिनमें लिखा है, कि गांव में पादरियों और "कन्वर्टेड ईसाइयों" की एंट्री मना है.

अदालत में दी गई थी दलील

राज्य की ओर से पेश वकील ने हाई कोर्ट में दलील दी थी कि पिटीशनर ने सिर्फ इस आशंका के आधार पर याचिकाएं दायर की थीं कि होर्डिंग्स सरकारी अधिकारियों के कहने पर लगाए जा रहे थे. हाई कोर्ट ने पिटीशनर्स को कोर्ट जाने से पहले कानूनी उपाय का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने पिटीशन्स का निपटारा करते हुए कहा था, "इसके अलावा, अगर पिटीशनर्स को कोई डर है कि उन्हें उनके गांवों में घुसने से रोका जाएगा या कोई खतरा है, तो वे पुलिस से सुरक्षा मांग सकते हैं."

(सोर्स पीटीआई)

