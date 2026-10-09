डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत तेज, भाजपा ने मांगा इस्तीफा तो बचाव मेंं उतरी कांग्रेस
सुप्रीम कोर्ट द्वारा DGP से जवाब मांगे जाने के मुद्दे पर, BJP ने फिर से राज्य सरकार पर हमला बोला. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 9, 2026 at 3:57 PM IST
रांचीः डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवाब मांगें जाने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है. डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर शुरू से ही सवाल खड़़ा कर रही बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब मांगें जाने के बहाने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा है कि अब भी समय है जवाब देने से पहले डीजीपी तदाशा मिश्रा इस्तीफा दे दें नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें जवाब देना होगा.
डीजीपी तदाशा मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिएः दीनदयाल वर्णवाल
दीनदयाल वर्णवाल ने डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर सवाल खड़़ा करते हुए कहा कि कोई भी नियुक्ति एक प्रक्रिया के तहत होती है मगर डीजीपी की नियुक्ति व्यक्तिगत तौर पर हुई है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर या तो डीजीपी तदाशा मिश्रा को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या राज्य सरकार को उन्हें हटा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि इंतजार क्यों कर रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट डीजीपी को हटा देगा इसका वो इंतजार कर रहे हैं.
इधर, कांग्रेस प्रदेश महासचिव शमशेर आलम ने DGP तदाशा मिश्रा का बचाव करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक मकसद से कदम उठाने के बजाय मौजूदा DGP के कामकाज और ट्रैक रिकॉर्ड की समीक्षा करनी चाहिए.
डीजीपी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन का बेहतर कामः महासचिव शमशेर आलम
पार्टी के प्रदेश महासचिव शमशेर आलम ने कहा कि डीजीपी के नेतृत्व में पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर कार्य कर रही है. ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि डीजीपी की वह सराहना करे. उन्होंने कहा उन्हें हटाने के लिए बीजेपी जो हर तरह का हथकंडा अपना रही है वो काम नहीं करेगा. राज्य सरकार को जो अच्छा लगेगा वही होगा.
डीजीपी से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
गुरुवार को झारखंड के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) की नियुक्ति के नियम, उसके पहले के फैसले के खिलाफ बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर आईपीएस अफसर तदाशा मिश्रा से जवाब मांगा है, जिन्हें राज्य में पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया था. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (पुलिस फोर्स के प्रमुख) के चयन और नियुक्ति के नियम, 2025 को चुनौती दी थी, जिन्हें राज्य सरकार ने 8 जनवरी, 2025 को नोटिफाई किया था.
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