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डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर सियासत तेज, भाजपा ने मांगा इस्तीफा तो बचाव मेंं उतरी कांग्रेस

दीनदयाल वर्णवाल और शमशेर आलम ( Etv Bharat )

रांचीः डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जवाब मांगें जाने के बाद इस पर सियासत शुरू हो गई है. डीजीपी तदाशा मिश्रा की नियुक्ति पर शुरू से ही सवाल खड़़ा कर रही बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जवाब मांगें जाने के बहाने एक बार फिर राज्य सरकार पर हमला बोला है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने कहा है कि अब भी समय है जवाब देने से पहले डीजीपी तदाशा मिश्रा इस्तीफा दे दें नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें जवाब देना होगा.

डीजीपी तदाशा मिश्रा को इस्तीफा दे देना चाहिएः दीनदयाल वर्णवाल