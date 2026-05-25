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SC ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को शराब नीति से जुड़े 2 मामलों में जमानत दी

रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला केस में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला केस में बाकी सह आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं. ऐसे में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में काफी वक्त लगेगा.

पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने निरंजन दास को जमानत देने का फैसला किया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि निरंजन दास, जिन्हें कथित तौर पर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, ने अन्य सह-आरोपियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से राज्य में आबकारी नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी.

छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला केस

सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य मामले और उससे जुड़े धन शोधन मामले से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में यह राहत पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को दी. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दास को क्रमशः 18 सितंबर, 2025 और 19 दिसंबर, 2025 को दो मामलों में गिरफ्तार किया गया था और अन्य सह-आरोपियों के समान ही जमानत की शर्तें लागू की. सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और वे केवल सुनवाई और जांच में शामिल होने के लिए वो छत्तीसगढ़ आ सकते हैं.