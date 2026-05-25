SC ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को शराब नीति से जुड़े 2 मामलों में जमानत दी
अदालत ने मुख्य मामले और उससे जुड़े धन शोधन मामले से संबंधित 2 अलग-अलग मामलों में ये राहत दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 25, 2026 at 3:55 PM IST
रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला केस में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला केस में बाकी सह आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं. ऐसे में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने में काफी वक्त लगेगा.
पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को जमानत
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने निरंजन दास को जमानत देने का फैसला किया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि निरंजन दास, जिन्हें कथित तौर पर मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, ने अन्य सह-आरोपियों को लाभ पहुंचाने के मकसद से राज्य में आबकारी नीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी.
छत्तीसगढ़ शराब नीति घोटाला केस
सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य मामले और उससे जुड़े धन शोधन मामले से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में यह राहत पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को दी. सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि दास को क्रमशः 18 सितंबर, 2025 और 19 दिसंबर, 2025 को दो मामलों में गिरफ्तार किया गया था और अन्य सह-आरोपियों के समान ही जमानत की शर्तें लागू की. सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि उन्हें राज्य से बाहर रहना होगा और वे केवल सुनवाई और जांच में शामिल होने के लिए वो छत्तीसगढ़ आ सकते हैं.
पूर्व में सौम्या चौरसिया को मिल चुकी है जमानत
बेंच ने आगे कहा कि वह बाद में जमानत की शर्तों में छूट की अपील कर सकते हैं. इससे पहले 1 मार्च को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शराब घोटाले से जुड़े 2 मामलों में पूर्व कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में पूर्व उप सचिव सौम्या चौरासिया को जमानत दी थी. राज्य की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW 17 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज कर घोटाले के आपराधिक पहलुओं की जांच कर रही है. जबकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED 11 अप्रैल 2024 को ईसीआईआर दाखिल करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. ईडी के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ में 2019 से 2023 के बीच शराब घोटाला हुआ.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद बुधवार को केके श्रीवास्तव और सौम्या चौरसिया जेल से हुए रिहा
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: EOW ने सौम्या चौरसिया, केके श्रीवास्तव, देवेन्द्र डडसेना के खिलाफ़ चालान किया पेश
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका बिलासपुर हाई कोर्ट से मंजूर
ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल की 61.20 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 फरवरी तक रहेंगे कवासी लखमा, कोर्ट में हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी
शराब घोटाला केस: 11 जुलाई तक ED की रिमांड पर रहेंगे त्रिलोक और पप्पू ढिल्लन - Liquor scam case