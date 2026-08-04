Durand Cup 2026: पहले पिछड़ी, फिर पलटी बाजी, एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को दी मात
रांची में चल रहे डूरंड कप के ग्रुप सी के मुकाबले में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को हरा दिया है.
Published : August 4, 2026 at 8:41 PM IST
रांचीः राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए 135वें इंडियन ऑयल डूरंड कप के ग्रुप-सी मुकाबले में स्पोर्टिंग क्लब (एससी) दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हरा दिया.
इस मुकाबले में एससी दिल्ली के नए खिलाड़ी लालरिनलियाना ह्नामटे ने डेब्यू मैच को यादगार बनाते हुए दूसरे हाफ में महज पांच मिनट के भीतर दो गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिलाई. जमशेदपुर एफसी ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की थी और पहले हाफ में बढ़त भी हासिल कर ली थी लेकिन दूसरे हाफ में टीम अपनी लय बरकरार नहीं रख सकी.
मैच के शुरुआती मिनटों में जमशेदपुर एफसी ने गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा और लगातार एससी दिल्ली के गोल पर दबाव बनाया. बाएं विंग से सनन मोहम्मद ने कई बेहतरीन मूव तैयार किए. 22वें मिनट में प्रणय हलदर के शानदार लंबे पास पर सनन मोहम्मद ने बेहतरीन फुटवर्क का प्रदर्शन करते हुए बॉक्स के अंदर से जोरदार लेफ्ट फुट शॉट लगाया, जिसे रोकना गोलकीपर के लिए नामुमकिन था. इस गोल के साथ जमशेदपुर एफसी ने 1-0 की बढ़त बना ली.
एक गोल खाने के बाद एससी दिल्ली ने भी वापसी की कोशिशें तेज कर दी. पहले हाफ के अंतिम हिस्से में टीम ने कई अच्छे आक्रमण किए लेकिन बराबरी का गोल नहीं कर सकी. लालरिनलियाना ह्नामटे के शानदार मूव पर जोसेफ सनी के पास गोल करने का सुनहरा मौका था लेकिन वह उसका फायदा नहीं उठा सके. इस तरह पहले हाफ तक जमशेदपुर एफसी 1-0 से आगे रही.
दूसरे हाफ की शुरुआत में मुकाबला कुछ देर तक बराबरी का रहा लेकिन 51वें मिनट में एससी दिल्ली को गोलकीपर की गलती का फायदा मिला. मोहम्मद ऐमेन के शॉट को जमशेदपुर के गोलकीपर अल्बिनो गोम्स ठीक से नियंत्रित नहीं कर सके और गेंद उनके हाथ से छूट गई. रिबाउंड पर मौजूद ह्नामटे ने बिना गलती किए गेंद को जाल में पहुंचाकर स्कोर 1-1 कर दिया.
इस बराबरी के महज पांच मिनट बाद, 56वें मिनट में ऑगस्टीन लालरोचाना ने शानदार विंग प्ले करते हुए बॉक्स के अंदर सटीक पास दिया, जिस पर ह्नामटे ने पहली ही टच में गेंद को गोल में पहुंचाकर एससी दिल्ली को 2-1 की बढ़त दिला दी. इसके बाद दिल्ली की टीम ने मजबूत रक्षात्मक खेल दिखाया और जमशेदपुर एफसी को बराबरी का मौका नहीं दिया.
इंजरी टाइम के अंतिम क्षणों में एससी दिल्ली के डिफेंडर आशुतोष मेहता को सनन मोहम्मद पर खतरनाक टैकल के कारण सीधे रेड कार्ड दिखाया गया, जिससे टीम 10 खिलाड़ियों के साथ रह गई. हालांकि, इसका मैच के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा और एससी दिल्ली ने 2-1 से जीत दर्ज कर तीन महत्वपूर्ण अंक हासिल किए.
इस हार के बावजूद जमशेदपुर एफसी दो मैचों में तीन अंकों के साथ गोल अंतर के आधार पर ग्रुप-सी में शीर्ष पर बनी हुई है. वहीं एससी दिल्ली ने अपने पहले ही मुकाबले में जीत के साथ शानदार शुरुआत की.
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