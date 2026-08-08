डूरंड कप: रोड्रिगिन्हो का तूफान, डिफेंडर्स एफसी को 7-0 से रौंदा, क्वार्टर फाइनल की ओर एससी दिल्ली
रांची में खेले गए डूरंड कप के ग्रुप-सी मुकाबले में एससी दिल्ली ने 7-0 से डिफेंडर्स एफसी को मात दी है.
Published : August 8, 2026 at 9:24 AM IST
रांची: 135वें इंडियनऑयल डूरंड कप के ग्रुप-सी मुकाबले में एससी दिल्ली ने डिफेंडर्स एफसी को एकतरफा मुकाबले में 7-0 से करारी शिकस्त दी. बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में ब्राजीलियाई फॉरवर्ड रोड्रिगिन्हो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच गोल दागे. अपने क्लब डेब्यू में ही उन्होंने हैट्रिक समेत पांच गोल कर मुकाबले को यादगार बना दिया.
एससी दिल्ली ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. रोड्रिगिन्हो ने छठे मिनट में बेहतरीन व्यक्तिगत प्रयास के जरिए टीम का खाता खोला. दो मिनट बाद मोहम्मद ऐमन की थ्रू बॉल पर उन्होंने अपना दूसरा गोल किया. 12वें मिनट में यांगलेम सनातोंबा सिंह के लो क्रॉस पर गोल करते हुए रोड्रिगिन्हो ने महज 13 मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी कर ली.
लगातार तीन गोल से एफसी की बढ़ी परेशानी
लगातार तीन गोल से दबाव में आई डिफेंडर्स एफसी की परेशानी 34वें मिनट में और बढ़ गई. लालरिनलियाना हनामते की लंबी गेंद पर मोहम्मद ऐमन ने गोलकीपर के ऊपर से शानदार चिप लगाकर एससी दिल्ली की बढ़त 4-0 कर दी. पहले हाफ में दिल्ली ने 61 प्रतिशत गेंद पर कब्जा रखा और डिफेंडर्स एफसी को लगातार दबाव में रखा.
पहले हाफ में डिफेंडर्स एफसी को गोल करने का ज्यादा मौका नहीं मिला. टीम की ओर से एकमात्र उल्लेखनीय प्रयास इंजरी टाइम में आया, जब कप्तान आरएसी मदुशन की फ्री-किक पोस्ट के बाहर निकल गई. इसके साथ ही एससी दिल्ली चार गोल की बढ़त के साथ हाफ टाइम में गई. दूसरे हाफ में डिफेंडर्स एफसी ने अपनी रक्षापंक्ति को मजबूत किया और दिल्ली के आक्रमण को कुछ हद तक रोकने में सफलता हासिल की.
कर्लिंग शॉट किया लगातार चौथा गोल
एससी दिल्ली के कोच टोमाज तखोर्ज ने दो बदलाव किए और जुआन सेबास्टियन पेना तथा मोहम्मद कैफ को मैदान पर उतारा. पेना ने आते ही दो प्रयास किए, लेकिन डिफेंडर्स के गोलकीपर टीएस प्रियाशन ने दोनों को रोक लिया. मैच के अंतिम चरण में एससी दिल्ली ने फिर से आक्रामक रफ्तार पकड़ ली. 89वें मिनट में रोड्रिगिन्हो ने पेनाल्टी बॉक्स के बाहर से बाएं पैर से शानदार कर्लिंग शॉट लगाकर अपना चौथा गोल किया. इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में जुआन सेबास्टियन पेना ने दो डिफेंडरों को छकाते हुए बेहतरीन फिनिश कर स्कोर 6-0 कर दिया.
इसके बाद अतिरिक्त समय के पांचवें मिनट में रोड्रिगिन्हो ने अपना पांचवां गोल दागते हुए एससी दिल्ली की 7-0 की शानदार जीत सुनिश्चित कर दी. इस जीत के साथ एससी दिल्ली ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की और छह अंकों के साथ ग्रुप-सी में शीर्ष स्थान हासिल कर क्वार्टर फाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ाया. वहीं डिफेंडर्स एफसी का ग्रुप चरण का अभियान लगातार तीसरी हार के साथ समाप्त हुआ. टीम पूरे टूर्नामेंट में खाता नहीं खोल सकी. एससी दिल्ली की जीत में रोड्रिगिन्हो का पांच गोल का प्रदर्शन मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण रहा.
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