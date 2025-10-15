ETV Bharat / state

रोहड़ू में जातिगत भेदभाव, जांच से असंतुष्ट एससी कमीशन ने दिए आईओ के निलंबन के आदेश, डीएसपी को भी किया तलब

आयोग के चेयरमैन कुलदीप धीमान ने रोहड़ू में कहा कि, "अभी तक पुलिस की जांच संतोषजनक नहीं है. पुलिस की आरंभिक जांच में ही मामले में ढील बरती गई. इस कारण जांच प्रभावित हुई है. जब 20 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई तो मामला अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम 1989 की धाराओं में दर्ज होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ. जांच अधिकारी ने जांच को सही ढंग से नहीं किया है. इसी वजह से आयोग ने तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रहे एएसआई मंजीत सिंह को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. डीएसपी रोहड़ू की कार्यप्रणाली भी संतोषजनक नहीं पाई गई है. इसलिए आयोग ने फैसला लिया है कि डीएसपी रोहड़ू से इस पूरे मामले को लेकर एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा."

आयोग ने पीड़ित परिवार को तय नियमों के अनुसार सहायता दी और परिवार को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश जारी किए. अनुसूचित जाति आयोग की टीम चेयरमैन कुलदीप कुमार धीमान की अगुवाई में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोहड़ू आई थी. आयोग ने अधिकारियों से मामले की जांच का ब्यौरा लिया. उल्लेखनीय है कि रोहड़ू में कथित रूप से जातिगत प्रताड़ना के बाद एक बच्चे की जान चली गई थी. हाईकोर्ट ने इस मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

कुलदीप धीमान ने कहा कि, इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस को दी गई शिकायत में बच्चे के घर में प्रवेश करने पर उसे प्रताड़ित किया गया. बच्चे के घर को छूने से आरोपी महिला ने शुद्धि के लिए बकरे की बलि मांगी. फिर भी पुलिस ने इस मामले अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के तहत दर्ज नहीं किया. जब बात हाईकोर्ट पहुंची तो उसके बाद उक्त अधिनियम की धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया गया. इसके बावजूद पुलिस आरोपित महिला को गिरफ्तार ही नहीं कर पाई है.

अनुसूचित जाति आयोग की टीम (ETV Bharat)

आयोग के चेयरमैन ने कहा कि, जब से यह मामला ध्यान में आया है तब से आयोग पूरे मामले पर निगरानी कर रहा है. पहली अक्टूबर को इस मामले को लेकर डीएसपी रोहड़ू से तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट तलब की गई थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट निर्धारित समय में नहीं दी. बाद में 14 अक्टूबर 2025 को डीजीपी कार्यालय से आयोग को रिपोर्ट मिली. बुधवार को आयोग ने पीड़ित परिवार के सदस्यों के साथ भी बैठक की. इसी दौरान उन्होंने पूरी घटना की विस्तृत जानकारी परिवार से ली.

इसके साथ ही परिवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सरकार की तरफ से 4 लाख 12 हजार 500 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है. आयोग के चेयरमैन ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं. आयोग की टीम सीएम के निर्देश पर रोहड़ू आई है. मौके पर अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य विजय डोगरा, सदस्य दिग्विजय मल्होत्रा, एडीएम (लॉ एंड ऑर्डर) पंकज शर्मा, एसडीएम धर्मेश, एएसपी रतन नेगी, जिला कल्याण अधिकारी कपिल देव व अन्य अफसर मौजूद थे.

ये भी पढ़ें: लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में संबोधन के CM सुक्खू के दावे का क्या है सच? मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर के सवालों का दिया जवाब

ये भी पढ़ें: हिमाचल में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली गिफ्ट, CM ने किया 3 फीसदी DA का ऐलान