टाइगर सफारी पर SC की रोक, मानव और वन्यजीव संघर्ष में मौत अब प्राकृतिक आपदा, मिलेगा 10 लाख मुआवजा

वन्यजीव प्रेमियों ने फसल मुआवज़ा पर MSP देने की मांग उठाई है.

SC bans tiger safari
टाइगर सफारी पर SC की रोक (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 4:49 PM IST

रायपुर: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा 17 नवम्बर 2025 को पारित ऐतिहासिक आदेश ने देशभर के वन प्रबंधन, टाइगर रिज़र्व संचालन और मानव–वन्यजीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों के लिए नई दिशा तय कर दी है. आदेश में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, जिनमें तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने योग्य प्रावधान भी शामिल हैं. वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने इस संबंध में मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वन और जलवायु परिवर्तन को पत्र लिखकर आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग की है.

टाइगर सफारी पर SC की रोक: सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि ''टाइगर सफारी कोर क्षेत्र और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में बिल्कुल भी नहीं चलाई जा सकती. बफ़र क्षेत्र में भी सफारी तभी बनाई जा सकती है. जब भूमि गैर-वन अथवा अविकसित/अवक्रमित वन भूमि हो और वह किसी टाइगर कॉरिडोर का हिस्सा न हो''. यह निर्णय पर्यटन प्रकृति संतुलन और बाघों के सुरक्षित आवागमन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मानव वन्यजीव संघर्ष अब होगी "प्राकृतिक आपदा": सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को ‘प्राकृतिक आपदा’ घोषित करें. प्रत्येक मानव मृत्यु पर 10 लाख रुपये का अनिवार्य एक्स-ग्रेशिया भुगतान किया जाए. यह निर्णय खासकर हाथियों से प्रभावित राज्यों के लिए बड़ी राहत की बात है.

टाइगर रिज़र्व प्रबंधन पर कठोर निर्देश: सभी राज्यों को कहा गया है कि वे 6 महीने के भीतर टाइगर कंज़र्वेशन प्लान (TCP) तैयार करें. इसके साथ ही टाइगर रिज़र्वों में विभिन्न स्तरों पर मौजूद रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, क्योंकि यही रिक्तियां वैज्ञानिक संरक्षण कार्यों में सबसे बड़ी बाधा बन रही थी. सर्वेच्च न्यायालय ने राज्यों को यह भी निर्देश दिया है कि वेटनरी डॉक्टरों और वाइल्डलाइफ़ बायोलॉजिस्ट की अलग कैडर बनाई जाए. जिससे फ़ील्ड टीमें विशेषज्ञ सहायता लेकर वैज्ञानिक ढंग से काम कर सकें.

फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए बीमा और सुरक्षा कवच की सुविधा: कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी वनकर्मी या दैनिक वेतनभोगी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु या पूर्ण विकलांगता होने पर अनिवार्य बीमा कवर दिया जाए. इसके साथ ही सभी फ़ील्ड स्टाफ को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किया जाए.

फसल नुकसान और मुआवजे की मांग: अदालत ने कहा है कि सभी राज्यों में फसल क्षति तथा मनुष्यों और पशुओं दोनों की मृत्यु के मामलों में सहज और समावेशी मुआवज़ा नीति होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ के वन्यजीव प्रेमी और विभिन्न स्वयंसेवी संगठन (NGO) लंबे समय से शासन से MSP पर फसल क्षति मुआवज़े की मांग करते रहे हैं. वन्यजीव संरक्षण से जुड़े नागरिकों ने शासन से आग्रह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए फसल क्षति मुआवज़ा उत्पादन लागत नहीं, बल्कि MSP पर आधारित किया जाए.

वर्तमान में क्या है नियम: वर्तमान में धान की क्षति पर केवल 9 हजार प्रति एकड़ मिलता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में किसान को लगभग 65 हजार प्रति एकड़ मुआवजा मिलता है. कम मुआवज़े के कारण किसान, हाथियों से, अपनी फसल बचाने के लिए खेतों पर जाने को मजबूर होते हैं. अचानक हुए अनचाहे आमना-सामना में अपनी जान तक गंवा देते हैं. सिंघवी ने अपने पत्र में कहा है कि यदि मुआवज़ा MSP पर दिया जाए, तो किसान को फसल बचाने खेत जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी. जिससे सरकार का आर्थिक बोझ भी घटेगा और अनगिनत मूल्यवान जीवन भी बच सकेगा.

सर्वोच्च न्यायालय
CHIEF JUSTICE SC
RAIPUR
NITIN SINGHVI
SC BANS TIGER SAFARI

