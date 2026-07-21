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सीएम का सख्त संदेश : एससी-एसटी पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ हो कठोर कार्रवाई, मामलों में 28 प्रतिशत की कमी

राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक में सीएम ( Source : Rajasthan CMO )

जयपुर: दलित अत्याचार मामलों को भले ही विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा हो, लेकिन सीएम भजनलाल ने आंकड़ों के साथ स्पष्ठ किया कि राज्य सरकार हर वर्ग को सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर कटिबद्ध है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई. बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग की सुरक्षा, सम्मान और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट निर्देश दिए कि एससी-एसटी वर्ग के विरुद्ध अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही संवेदनशील मामलों की त्वरित जांच कर समयबद्ध न्याय सुनिश्चित किया जाए. सीएम ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 60 दिन में 68% मामलों का निस्तारण किया गया है. प्रदेश में एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में 28 प्रतिशत की कमी आई है. एससी-एसटी की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि सरकार के पिछले ढाई वर्षों के प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है. वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में लगभग 28 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के निस्तारण में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है.वर्तमान में लगभग 68 प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण 60 दिन की निर्धारित अवधि के भीतर किया जा रहा है. वहीं, मामलों के निस्तारण का औसत समय 128 दिन से घटकर 53 दिन रह गया है.