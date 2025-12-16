ETV Bharat / state

SC और OBC छात्रवृत्ति मिलने की जगी उम्मीद, मंत्री चमरा लिंडा को केंद्रीय मंत्री आठवले ने दिलाया भरोसा

झारखंड के एससी और ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद फिर से जगी है.

SC and OBC students renewed hope of receiving scholarships in Jharkhand
केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात करते झारखंड के मंत्री (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 5:45 PM IST

3 Min Read
रांचीः झारखंड के एससी और ओबीसी छात्रों के लिए अच्छी खबर है. लंबे समय से बकाया छात्रवृत्ति मिलने की उम्मीद जगी है. राज्य के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को इस बाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री रामदास आठवले से आश्वासन मिला है. केंद्रीय राज्य मंत्री ने बकाया राशि क्लियर करने का निर्देश भी दे दिया है.

छात्रवृत्ति नहीं मिलने से परेशान छात्रों के लिए गुड न्यूज

सूबे के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा की ओर से बताया गया कि मंगलवार को उन्होंने दिल्ली में इस गंभीर मसले को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री से मुलाकात की है. उनको एक ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों की परेशानी से अवगत कराया है. इसपर केंद्रीय राज्य मंत्री ने विभागीय सचिव को फोन पर मामले को जल्द सुलझाने का निर्देश दिया है.

क्या लिखा गया है ज्ञापन में

सूबे के मंत्री ने ज्ञापन में लिखा है कि ओबीसी और एससी के प्री-मैट्रिक (9वीं-10वीं) और पोस्ट मैट्रिक के छात्रों को वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 का पूर्ण केंद्रांश उपलब्ध नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान लंबित है. जिसकी वजह से छात्र आंदोलनरत हैं. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए 21 अक्टूबर 2024 और 11.06.2025 को केंद्र को पत्र को लिखा जा चुका है. साथ ही पोस्ट मैट्रिक के लिए 29.12.2023, 5-7-2024 और 18-7-2025 को पत्र लिखा जा चुका है.

SC and OBC students renewed hope of receiving scholarships in Jharkhand
झारखंड के मंत्री द्वारा लिखे पत्र की कॉपी (ETV Bharat)

आए दिन छात्रवृत्ति के लिए हो रहे हैं आंदोलन

बता दें कि लंबित छात्रवृत्ति को लेकर आए दिन राज्य में आंदोलन हो रहा है. आजसू, जेएलकेएम के बाद भाजपा युवा मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया है. वहीं पिछले शीतकालीन सत्र के दौरान भी यह मामला सदन के भीतर और बाहर जोरशोर से उठ चुका है. पिछले दिनों सदन में एक सवाल के जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दावा किया था कि केंद्र के सौतेलापन की वजह से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है.

राज्य सरकार का दावा

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा था कि पोस्ट मैट्रिक ओबीसी छात्रों के लिए साल 2023-24 में 271.37 करोड़ की मांग रखी गई थी. इसकी तुलना में केंद्र से सिर्फ 77.31 करोड़ रु. मिले. इसी तरह साल 2024-25 में 253.21 करोड़ की मांग की गई. इसकी जगह महज 33.57 करोड़ ही मिले. साल 2025-26 में 370.17 करोड़ की मांग की गई. लेकिन इसके एवज में एक पैसा भी नहीं मिला.

वहीं साल 2023-24 में प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप मद में 67.88 करोड़ की मांग की गई थी. बदले में सिर्फ 7.35 करोड़ रु मिले. इसी तरह साल 2024-25 में 66.14 करोड़ के बदले महज 11.61 करोड़ मिले. जबकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 45.91 करोड़ की मांग रखी गई लेकिन सिर्फ 3.95 करोड़ रु. मिले.

