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वाराणसी में पीएम मोदी के आने से पहले सुभासपा का शक्ति प्रदर्शन, डॉ. अरविंद राजभर ने जहूराबाद और अतरौलिया सीट पर बताई प्लानिंग

26 अप्रैल को सुभासपा का पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में समरसता सामाजिक समरसता रैली का आगाज होने जा रहा है.

डॉ. अरविंद राजभर ने सपा पर कसा तंज.
डॉ. अरविंद राजभर ने सपा पर कसा तंज. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 4:09 PM IST

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Updated : April 24, 2026 at 4:34 PM IST

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वाराणसी : 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तपिश बढ़ती जा रही है. राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं. इसकी तस्वीर वाराणसी में 26 अप्रैल से नजर आएगी. जहां पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा - SBSP) उसके बाद निषाद पार्टी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा.

बता दें कि 26 अप्रैल को सुभासपा का पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में समरसता सामाजिक समरसता रैली का आगाज होने जा रहा है, जहां वह 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद होगा. सुभासपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अरविंद राजभर ने बताया कि 26 अप्रैल को आयोजित रैली बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है. बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग मौजूद होंगे और यहां वह सामाजिक समरसता की बात करेंगे.

डॉ. अरविंद राजभर ने कहा, 2027 में भी NDA की बनेगी सरकार. (Video Credit; ETV Bharat)

50 ब्राह्मण करेंगे जीत का शंखनाद : उन्होंने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाना है और यह बताना है कि एक बार फिर से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. वहीं विधानसभा चुनाव में सीटों के आवंटन को लेकर के अरविंद राजभर ने अपना रुख साफ किया, उन्होंने बताया कि गाजीपुर के जहूराबाद सीट से उनके पिता ओमप्रकाश राजभर चुनाव लड़ेंगे. 50 ब्राह्मण जीत का शंखनाद करेंगे.

उन्होंने बताया कि जनता की डिमांड है कि जहूराबाद से नेताजी चुनाव लड़ें और जनता की मांग को पूरा करना हम नेताओं का दायित्व होता है. उन्होंने कहा कि अतरौलिया सीट को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति है, वैसे नहीं होगी. यदि पार्टी कहेगी तो वहां पर निषाद पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, हम उनको अपना समर्थन देंगे और यदि हमें वह सीट मिलती है, तो हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे पास हमारे सहयोगी दलों का समर्थन होगा.

लड़ना है लोकसभा चुनाव : अरविंद राजभर ने कहा, मैं विधानसभा चुनाव न ही अतरौलिया से लडूंगा और न हीं वाराणसी शिवपुर विधानसभा सीट से. यदि हमारे खाते में सीट आती है, तो हम यहां अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को मौका देंगे और वह विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करेंगे. उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा हूं और लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाकर चुनाव लडूंगा.

वहीं गाजीपुर में हुई हिंसा को लेकर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम होता है सही मुद्दों पर सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, लेकिन यहां विपक्ष लगातार समाज की समरसता को बिगड़ने का काम कर रहा है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ऐसे मुद्दों में घी डालने का काम करते हैं, जिससे समाज में आपसी प्रेम बिगड़े और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो.

सीमा राजभर से कोई नुकसान नहीं : समाजवादी पार्टी के जरिए सीमा राजभर को राष्ट्रीय महिला सभा का अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने तंज कसा. उन्होंने कहा कि PDA की बात करने वाले सपा प्रमुख सीमा राजभर के जरिए यदि राजभर समाज के वोट बैंक में सेंध लगाने की सोच रहे हैं, तो यह व्यवहार में संभव नहीं है. राजभर समाज उनको जानता है और इससे हमारी पार्टी को कोई भी नुकसान नहीं होगा.

बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव में SBSP के ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा के कालीचरण को 45,632 मतों के अंतर से हराकर यह सीट जीती थी.

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Last Updated : April 24, 2026 at 4:34 PM IST

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