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विधानसभा चुनाव से पहले सुभासपा को झटका, चंदौली में कई पदाधिकारियों ने किया सामूहिक इस्तीफे का ऐलान

कई पदाधिकारियों ने किया सामूहिक इस्तीफे का ऐलान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

चंदौली : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) को चंदौली में बड़ा झटका लगा है. सकलडीहा विधानसभा में आयोजित सुभासपा की रैली से एक दिन पहले पार्टी के मंडल अध्यक्ष बबलू राजभर, दीपक राजभर समेत कई पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है.

पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेतृत्व, खासकर ओमप्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाज की उपेक्षा और समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं देने के बात कही. पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए मेहनत की और संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया, लेकिन पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को अपेक्षित सम्मान और महत्व नहीं मिला.