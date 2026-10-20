विधानसभा चुनाव से पहले सुभासपा को झटका, चंदौली में कई पदाधिकारियों ने किया सामूहिक इस्तीफे का ऐलान
कार्यकर्ताओं ने ओमप्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाज की उपेक्षा और समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं देने के बात कही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 3:58 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 4:27 PM IST
चंदौली : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) को चंदौली में बड़ा झटका लगा है. सकलडीहा विधानसभा में आयोजित सुभासपा की रैली से एक दिन पहले पार्टी के मंडल अध्यक्ष बबलू राजभर, दीपक राजभर समेत कई पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है.
पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी नेतृत्व, खासकर ओमप्रकाश राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाज की उपेक्षा और समर्पित कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं देने के बात कही. पदाधिकारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए मेहनत की और संगठन को मजबूत करने में योगदान दिया, लेकिन पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को अपेक्षित सम्मान और महत्व नहीं मिला.
राजधानी लखनऊ से दूर जनपद कार्यकर्ता जब मिलने जाता है, तो उन्हें टाइम नहीं मिलता. वहीं धनबली और बाहुबली उनसे तत्काल मिल लेते हैं और कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचाते हैं. उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं और भावनाओं की लगातार अनदेखी होने से यह स्थिति पैदा हुई है.
सुभासपा के युवा मंडल अध्यक्ष एवं मंत्री प्रतिनिधि बबलू राजभर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पार्टी के लिए लंबे समय से काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में आवास, नाली, खड़ंजा और सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं की भी अनदेखी की जा रही है. जनता की समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए.
वहीं, वाराणसी मंडल प्रमुख महासचिव दीपक राजभर ने उचित राजनीतिक भागीदारी और सम्मान देने की मांग उठाई. उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के वोट का सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है. पदाधिकारियों ने टिकट बंटवारे को लेकर भी सवाल उठाते हुए समाज का वोट बाहुबलियों के हाथों बेचने का आरोप लगाया.
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