सुभासपा नेता अरविंद राजभर बोले- "जुलूस निकालने से वोट नहीं मिलने वाला...", अब्बास अंसारी के टिकट पर किया बड़ा ऐलान
सुभासपा नेता अरविंद राजभर ने अब्बास अंसारी के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:34 PM IST
मऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तैयारियों के बीच पीडीए बनाम एनडीए की राजनीति तेज होती नजर आ रही है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के जरिए सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं. वहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता डॉ. अरविंद राजभर ने उनके पीडीए अभियान और रथ यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं.
सुभासपा नेता अरविंद राजभर ने कहा कि जुलूस निकालने से वोट नहीं मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि केवल पीडीए का नारा लगाने और रथ यात्रा निकालने से पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज का भरोसा नहीं जीता जा सकता. इसके लिए अखिलेश यादव को अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री कार्यकाल का हिसाब देना होगा. उन्होंने सवाल किया कि सपा सरकार में इन वर्गों को कितनी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी मिली थी?
इस दौरान अरविंद राजभर ने अब्बास अंसारी के राजनीतिक भविष्य और 2027 के विधानसभा चुनाव में सुभासपा के टिकट को लेकर भी दो टूक बयान दिया. उन्होंने साफ कर दिया कि अब्बास अंसारी चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ें, लेकिन सुभासपा उन्हें अपना टिकट नहीं देगी.
सुभासपा नेता अरविंद राजभर ने रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग का समर्थन करने को कहा. उन्होंने कहा कि यदि सपा प्रमुख वास्तव में पिछड़े और अति पिछड़े समाज की हिस्सेदारी को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट रुख सामने रखना चाहिए.
उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अखिलेश यादव केंद्र सरकार से रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग का समर्थन करेंगे? यदि भविष्य में सपा की सरकार बनती है तो क्या पीडीए परिवार को सभी क्षेत्रों में अधिकार और हिस्सेदारी दिलाने के लिए इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे?
अरविंद राजभर ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख लगातार पीडीए की बात करते हैं, लेकिन उनके राजनीतिक फॉर्मूले में बार-बार बदलाव देखने को मिलता है, जिससे जनता के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ''एक गाना है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं.''
उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल जुलूस निकालने से वोट नहीं मिलने वाला है. जनता के विचारों, समस्याओं और अधिकारों को राजनीतिक प्राथमिकता देनी होगी. उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों को संसद और अन्य लोकतांत्रिक मंचों पर उठाना तथा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करना ही वास्तविक राजनीति है.
अब्बास अंसारी के टिकट मिलने की संभावनाओं पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अब्बास अंसारी चाहे जिस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहें, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उन्हें अपना टिकट नहीं देने वाली है. पार्टी में फैसले लेने का अधिकार पार्टी नेतृत्व और संगठन के पास है.
अरविंद राजभर ने अब्बास अंसारी के बयानों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह पिछले कई दिनों से उनके बयान सुन रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अब्बास अंसारी खुद को मुख्तार अंसारी से भी बड़ा नेता समझने लगे हैं. उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी के राजनीतिक फैसलों में किसी दूसरे के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
यह भी पढ़ें : जेल से बाहर आकर अब्बास अंसारी बोले- "जनता के टैक्स के रुपयों से होता है विकास, किसी ने अपना घर नहीं बेचा"