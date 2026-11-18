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सुभासपा नेता अरविंद राजभर बोले- "जुलूस निकालने से वोट नहीं मिलने वाला...", अब्बास अंसारी के टिकट पर किया बड़ा ऐलान

सुभासपा नेता अरविंद राजभर का अब्बास अंसारी पर बयान ( Photo credit: ETV Bharat )

मऊ : उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तैयारियों के बीच पीडीए बनाम एनडीए की राजनीति तेज होती नजर आ रही है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) के जरिए सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं. वहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता डॉ. अरविंद राजभर ने उनके पीडीए अभियान और रथ यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं.





सुभासपा नेता अरविंद राजभर का बयान (Video credit: ETV Bharat) सुभासपा नेता अरविंद राजभर ने कहा कि जुलूस निकालने से वोट नहीं मिलने वाला है. उन्होंने कहा कि केवल पीडीए का नारा लगाने और रथ यात्रा निकालने से पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज का भरोसा नहीं जीता जा सकता. इसके लिए अखिलेश यादव को अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री कार्यकाल का हिसाब देना होगा. उन्होंने सवाल किया कि सपा सरकार में इन वर्गों को कितनी राजनीतिक और सामाजिक हिस्सेदारी मिली थी?



