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SBM की निदेशक और संयुक्त सचिव ने जल सहिया और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद, कहा-राज्य का पहला ओडीएफ प्लस जिला बनेगा कोडरमा

कोडरमा को ओडीएफ प्लस जिला बनाने की कवायद तेज हो गई है. इसके तहत एसबीएम की निदेशक और संयुक्त सचिव ने कोडरमा में बैठक की.

SBM Phase 2 Work in Koderma
जल सहिया और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद करतीं एसबीएम की निदेशक रंजीता हेंब्रम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 31, 2026 at 5:58 PM IST

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कोडरमा:स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत कोडरमा जिला राज्य का पहला ओडीएफ प्लस जिला बनेगा. इसको लेकर आज शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजीता हेंब्रम और संयुक्त सचिव शाशिन्द्र बड़ाइक कोडरमा पहुंचे. जहां उन्होंने विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए जिले की अलग-अलग पंचायत के मुखिया और जल सहिया के साथ संवाद किया.

वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत ओडीएफ प्लस के लिए दिए गए लक्ष्य के अनुपात 71 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी बचे कामों को अगस्त महीने में शत प्रतिशत पूर्ण करते हुए विधिवत रूप से कोडरमा को राज्य का पहला ओडीएफ प्लस जिला घोषित किया जाएगा.

स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजीता हेंब्रम, ग्रामीण और पंचायत प्रतिनिधि का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

ओडीएफ प्लस के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा

समीक्षा बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजीता हेंब्रम ने ओडीएफ प्लस के तहत अब तक के किए गए कार्यों की प्रोजेक्टर के माध्यम से समीक्षा की और अधूरे पड़े कार्यों को अगस्त महीने में शत प्रतिशत पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.

SBM Phase 2 Work in Koderma
संवाद कार्यक्रम में मौजूद जल सहिया. (फोटो-ईटीवी भारत)

समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और जल सहिया के साथ संवाद करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ प्लस के तहत अधूरे कार्यों को पूरा करने में आ रही समस्याओं को जाना और उसे दूर करने का भरोसा भी दिलाया. इसके पूर्व उरवां स्थित निरीक्षण भवन पहुंचने पर एसबीएम की निदेशक और संयुक्त सचिव का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पदाधिकारियों ने स्वागत किया.

SBM Phase 2 Work in Koderma
संवाद कार्यक्रम में मौजूद जल सहिया. (फोटो-ईटीवी भारत)

पूरे राज्य में कोडरमा में हो रहा बेहतर कामः निदेशक

बैठक और संवाद कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजीता हेंब्रम ने कहा कि वर्तमान में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज टू के तहत ओडीएफ प्लस के लिए किए जा रहे कार्यों में कोडरमा राज्यभर में सबसे आगे है. ऐसे में इस जिले को राज्य का पहला ओडीएफ प्लस जिला घोषित करते हुए मॉडल जिला बनाया जाएगा, ताकि राज्य के दूसरे जिले भी इसका अनुसरण कर सकें.

SBM Phase 2 Work in Koderma
विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करतीं एसबीएम की निदेशक. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं दूसरी तरफ इस कार्यक्रम में शामिल हुए पंचायत प्रतिनिधियों ने भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत अधूरे पड़े कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की प्रतिबद्धता जताई.

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