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SBM की निदेशक और संयुक्त सचिव ने जल सहिया और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किया संवाद, कहा-राज्य का पहला ओडीएफ प्लस जिला बनेगा कोडरमा

जल सहिया और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद करतीं एसबीएम की निदेशक रंजीता हेंब्रम. ( फोटो-ईटीवी भारत )