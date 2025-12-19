ETV Bharat / state

SBI का चीफ मैनेजर गिरफ्तार, इंटरनल अकाउंट से 2 करोड़, 78 लाख रुपये ट्रेडिंग में लगाए

एसबीआई घोटाला ( ETV Bharat Chhattisgarh )