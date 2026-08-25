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राखी बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर ग्रामीण महिलाएं, एसबीआई आरसेटी की पहल

पाकुड़ में ग्रामीण महिलाएं हुनर के जरिए अपनी तकदीर बदल रहीं हैं.

Rakhi making training
राखी बनाने की ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 25, 2026 at 3:28 PM IST

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पाकुड़: घरों में चौका-बर्तन और बाल बच्चों का पालन-पोषण करने वाली गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण महिलाओं ने राखी कारोबार को स्वावलंबन और जीविकोपार्जन का जरिया बनाया है. भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर स्थानीय महिलाएं सस्ती और आकर्षक राखी बनाने का काम कर रही हैं, ताकि उसे बाजारों में बेचकर कमाई कर सकें.

गांव की महिलाएं राखी बनाकर प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के सपने को भी साकार कर रही हैं. इन महिलाओं को हुनरमंद बनाने का काम भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान कर रहा है. प्रशिक्षण ले रही कमजोर तबके की ग्रामीण महिलाओं ने अब तक प्रशिक्षण के साथ-साथ वृहत पैमाने पर राखियां भी तैयार की हैं, ताकि रक्षाबंधन के पूर्व हाट-बाजारों में उसकी बिक्री कर बेहतर आमदनी कर सकें.

प्रशिक्षु महिलाएं और एसबीआई आरसेटी के वरिष्ठ संकाय अमित वर्द्धन का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राखी बनाने का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने बताया कि पहले घर में चौका-बर्तन और बाल-बच्चों का पालन-पोषण करने का काम करती थीं. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) ने समूह से जोड़ा और हुनरमंद बनाने के लिए वे एसबीआई आरसेटी के संपर्क में आईं. महिलाओं ने बताया कि सिलाई-कटाई, खिलौना निर्माण सहित कई ट्रेड का प्रशिक्षण ले चुकी हैं और रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार के मौके पर राखी बना रही हैं, ताकि उसे बाजारों में बेचकर इस अवसर का न केवल लाभ कमाया जा सके, बल्कि आमदनी भी हो.

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राखी तैयार करतीं ग्रामीण महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षक ने बताया कि कम समय में ही गांव की महिलाएं हुनरमंद बन गईं हैं और वर्तमान में ग्रामीण महिलाओं को राखी बनाने की ट्रेनिंग दी गई है. प्रशिक्षक ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान ग्रामीण महिलाओं ने आकर्षक राखियां तैयार की हैं, जिसे बाजारों में बेचकर महिलाएं अच्छा मुनाफा कमा सकती हैं.

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राखी तैयार करतीं ग्रामीण महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं एसबीआई आरसेटी के वरिष्ठ संकाय अमित वर्द्धन ने बताया कि ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने के लिए ज्वेलरी का प्रशिक्षण दिया गया है और रक्षाबंधन को देखते हुए राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं राखियां बनाकर हाट-बाजारों में बेच कर बढ़िया आमदनी कर सकें.

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