एसबीआई मैनेजर फ्रॉड केस मामला, EOW ने पेश किया चालान, पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए थे करोड़ों

एसबीआई मैनेजर फ्रॉड केस मामले में EOW ने मुख्य आरोपी विजय कुमार अहके के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया है.

SBI manager FRAUD Case
एसबीआई मैनेजर फ्रॉड केस मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 13, 2026 at 6:46 PM IST

रायपुर : EOW ACB ने रायपुर के बैरन बाजार स्थित एसबीआई स्पेशलाइज्ड ई एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (SCAB) गबन मामले में चालान कोर्ट में पेश किया है. गबन मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी विजय कुमार अहके के खिलाफ 1290 पेज का चालान पेश हुआ है. आपको बता दें कि आरोपी विजय कुमार अहके गबन के मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है, इन्होंने 2 करोड़ 78 लाख रुपए का गबन किया था.




शासकीय धन का किया गबन

EOW ACB की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी विजय कुमार अहके ने मुख्य शाखा प्रबंधक के पद पर रहते हुए अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए 28 अगस्त 2024 से 11 जून 2025 तक कंप्यूटर के माध्यम से वाउचर तैयार कर SCAB शाखा के ब्रांच जनरल लेजर खाते से शासकीय धन का गबन किया है.

SBI manager FRAUD Case
पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए थे करोड़ों (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे किया था गबन ?

EOW के चालान के मुताबिक आरोपी ने बैच मोड सिस्टम का इस्तेमाल कर प्रत्येक लेनदेन की राशि 5 लाख रुपए से कम रखी. ताकि बैंक के हाई वैल्यू ट्रांसफर अलर्ट सिस्टम से बचा जा सके. साथ ही 30 दिन के भीतर BGL खाते की पुरानी एंट्री को रोल ओवर कर नई एंट्री में परिवर्तित किया जाता था. जिससे नियंत्रक अधिकारी को एक्चुअल वित्तीय स्थिति की जानकारी ना मिल सके.

EOW challan against Accused
EOW ने पेश किया चालान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
आरोपी ने गबन की राशि 75 ट्रांजेक्शन के माध्यम से अपनी पत्नी के बैंक खाते में ट्रांसफर की. जिसमें आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर लिंक करके रखा था. जिससे सभी ओटीपी स्वयं आरोपी को मिलते थे. इसके बाद राशि को नेट बैंकिंग के माध्यम से आरोपी व्यक्तिगत बैंक खाते में ट्रांसफर कर डेल्टा एक्सचेंज, क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटी ऑप्शन ट्रेडिंग में निवेश करता था. इस प्रकार से SCAB बैरन बाजार रायपुर को 2 करोड़ 78 लाख 25 हजार 491 रुपए की आर्थिक क्षति हुई थी.

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत हुई थी गिरफ्तारी

डिजिटल सर्च जब्त दस्तावेज और बैंक स्टेटमेंट मुख्य सर्वर से प्राप्त ट्रांजैक्शन की प्रामाणिक प्रति और साक्ष्य के आधार पर आरोपी विजय कुमार अहके के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316 (5) 318 (4) 338, 336 (6) 340 (2) के साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा के तहत आरोपी विजय कुमार अहके को गिरफ्तार किया गया था.

