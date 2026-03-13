ETV Bharat / state

एसबीआई मैनेजर फ्रॉड केस मामला, EOW ने पेश किया चालान, पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए थे करोड़ों

रायपुर : EOW ACB ने रायपुर के बैरन बाजार स्थित एसबीआई स्पेशलाइज्ड ई एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच (SCAB) गबन मामले में चालान कोर्ट में पेश किया है. गबन मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए आरोपी विजय कुमार अहके के खिलाफ 1290 पेज का चालान पेश हुआ है. आपको बता दें कि आरोपी विजय कुमार अहके गबन के मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है, इन्होंने 2 करोड़ 78 लाख रुपए का गबन किया था.









शासकीय धन का किया गबन



EOW ACB की जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी विजय कुमार अहके ने मुख्य शाखा प्रबंधक के पद पर रहते हुए अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करते हुए 28 अगस्त 2024 से 11 जून 2025 तक कंप्यूटर के माध्यम से वाउचर तैयार कर SCAB शाखा के ब्रांच जनरल लेजर खाते से शासकीय धन का गबन किया है.

पत्नी के खाते में ट्रांसफर किए थे करोड़ों (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे किया था गबन ?

EOW के चालान के मुताबिक आरोपी ने बैच मोड सिस्टम का इस्तेमाल कर प्रत्येक लेनदेन की राशि 5 लाख रुपए से कम रखी. ताकि बैंक के हाई वैल्यू ट्रांसफर अलर्ट सिस्टम से बचा जा सके. साथ ही 30 दिन के भीतर BGL खाते की पुरानी एंट्री को रोल ओवर कर नई एंट्री में परिवर्तित किया जाता था. जिससे नियंत्रक अधिकारी को एक्चुअल वित्तीय स्थिति की जानकारी ना मिल सके.