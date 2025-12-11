बेरीनाग में लाखों की धोखाधड़ी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट गिरफ्तार, जानिये मामला
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एजेंट आमिर सिद्दीकी पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है.
बेरीनाग:एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बीडीएम आमिर सिद्दीकी ने तीन उपभोक्ताओं से 21 लाख रुपये का गबन किया है. पूर्व सौनिक गंगा सिंह डांगी ने लाइफ इन्श्योरेंस की किश्त जमा करने के लिए दो माह पूर्व 7 लाख रुपए का चेक आमिर सिद्दीकी को दिया. जिसे सिद्दीकी ने अपने निजी एसबीआई गंगोलीहाट के खाते में जमा कर दिया. इसके बाद गंगा सिह डांगी ने बेरीनाग एसबीआई जाकर आमिर सिद्दीकी से रसीद मांगी तो उसने गोल मोल जवाब दिया. इसके बाद वे शाखा प्रबंधक संजय कुमार के पास पहुंचे.
जिसके बाद आमिर सिद्दीकी ने 3 लाख 50 हजार रुपये वापस कर दिए. शेष 3 लाख 50 हजार रुपए दो दिन के भीतर वापस करने को कहा. गंगा सिह ने थाने जाकर आमिर सिद्दीकी की शिकायत दर्ज करवाई. इस बात की भनक लोगों को लगने के बाद लोग बैंक जाकर पता करने लगे. जिसके बाद अंजू रौतेला ने भी बताया कि वर्ष 12 जनवरी2024 को एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंस के नाम पर आमिर सिद्दीकी ने उनके भी चार लाख रुपये की धनराशि की किश्त न डालकर अपने खाते मे डाल दी. रसीद मांगने पर सीआईएफ नंबर गलत होने की बात कही. उसने कहा सीआइएफ नंबर ठीक होने पर रसीद मिल जाएगी. साथ ही भी 50 हजार रुपए की धनराशि भी आमिर सिद्दीकी ने अपने खाते में जमा कर दी. वहीं, डूनी गंगोलीहाट निवासी जगत सिंह के 10 लाख की धनराशि इंश्योरेंस के नाम पर गबन की गई.
उपभोक्ताओं को पता चलने पर इसी बीच यह खबर लोगों को भी लग गई. व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत ने कहा उप्रोक्त कर्मचारी को यहां से हटाया जाए. उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये. उपभोक्ताओं की धनराशि को जल्दी दिलाई जाये.
इसके बाद पूछताछ के लिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बीडीएम आमिर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया. अभियुक्त को रिमांड के लिए न्यायालय गंगोलीहाट में पेश किया गया. बेरीनाग में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बीडीएम अमीर सिद्धिकि के खिलाफ धनराशि गबन करने पर बेरीनाग पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार गंगवार ने बताया नरेंद्र सिंह पुत्र गंगासिंह निवासी ग्राम मच्छी खेत थाना बेरीनाग की लिखित तहरीर के आधार पर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बीडीएम आमिर सिद्दीकी को जेल भेजा गया है.
