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1 करोड़ से ज्यादा का गबन, SBI कियोस्क में खाताधारकों से धोखाधड़ी, धमतरी पुलिस ने किया गिरफ्तार

धमतरी: जिले में करोड़ों की धोखाधड़ी और गबन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है. भखारा थाना क्षेत्र में SBI कियोस्क के जरिए खाताधारकों से धोखाधड़ी और गबन का मामला सामने आया. इस पर पुलिस ने कियोस्क संचालक केशव राम साहू को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर करीब 1 करोड़ 75 हजार 717 रुपये की वित्तीय अनियमितता करने का आरोप है.

पुलिस के मुताबिक ग्राम कोर्रा में SBI के कियोस्क का संचालन केशव राम साहू करता था. लंबे समय से वह खाताधारकों के बैंकिंग लेन-देन में गड़बड़ी कर रहा था. आरोप है कि वह खाताधारकों की पासबुक में कई बार पेन से लेन-देन की एंट्री करता था, जबकि वास्तविक बैंकिंग रिकॉर्ड में अलग स्थिति रहती थी.

करीब 10 साल तक किया गबन

FD और अन्य बैंकिंग दस्तावेजों का भी दुरुपयोग किए जाने की बात सामने आई है. मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब NICT Technologies Pvt. Ltd. के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जुगलकिशोर ने भखारा थाने में शिकायत दर्ज कराई. जांच में सामने आया कि आरोपी ने 27 अगस्त 2015 से 29 नवंबर 2025 के बीच खाताधारकों के साथ धोखाधड़ी और गबन किया.

बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े इस मामले में पुलिस ने शिकायत मिलते ही जांच शुरू की. जांच के दौरान दस्तावेजों से छेड़छाड़ से जुड़े तथ्य सामने आए हैं. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस पूरे मामले में कितने खाताधारक प्रभावित हुए हैं-एसपी भावना पांडेय

लैपटॉप समेत कई दस्तावेज मिले

शिकायत के आधार पर भखारा पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी केशव राम साहू की तलाश कर उसे हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की. आरोपी के बताए स्थान पर ग्राम कोर्रा स्थित कियोस्क सेंटर से पुलिस ने एक लैपटॉप और 29 हितग्राहियों के फिक्स डिपॉजिट यानी FD बॉन्ड पेपर बरामद किए हैं. पुलिस ने इन दस्तावेजों को जांच के लिए महत्वपूर्ण माना है.

खाताधारकों के खाते में SBI कियोस्क संचालक पेन से करता था एंट्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद उसे 21 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय कुरूद में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया. साथ ही पुलिस ने बैंक और कियोस्क से लेन-देन करने वाले लोगों से अपील की है कि वे अपनी पासबुक, बैंक रसीद और FD समेत सभी दस्तावेजों की नियमित जांच करें. किसी भी तरह की संदिग्ध एंट्री या वित्तीय गड़बड़ी सामने आने पर तत्काल बैंक और पुलिस को इसकी सूचना दें.