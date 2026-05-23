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नूंह में एसबीआई बैंक मैनेजर की संदिग्ध मौत, एक्सप्रेसवे पर कार में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मृतक की हुई पहचान: पुलिस जांच में मृतक की पहचान मनीष के रूप में हुई, जो लुहिंगाकला स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे. शुरुआती जांच में मौत हार्ट अटैक से होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.

नूंह: नूंह जिले में उस समय सनसनी फैल गई, जब दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मरोड़ा पुल के नीचे खड़ी एक कार में एसबीआई बैंक मैनेजर मृत अवस्था में मिले. राहगीरों ने संदिग्ध हालत में खड़ी कार की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस हर एंगल से कर रही जांच: पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. घटनास्थल से मिले तथ्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मांडीखेड़ा स्थित अल आफिया अस्पताल भेज दिया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगा खुलासा:वहीं, जिले के सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा के मेडिकल ऑफिसर मनीष कुमार ने बताया, “बैंक मैनेजर मनीष को उनके सहकर्मी अस्पताल लेकर आए थे. शुरुआती तौर पर उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई प्रतीत होती है. फिलहाल शव को मोर्चुरी में रखा गया है. पुलिस की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा."

परिजनों को दी गई सूचना: पुलिस ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी है. वहीं, बैंक कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में घटना को लेकर शोक और चिंता का माहौल है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले में कई अहम तथ्य सामने आने की संभावना जताई जा रही है.

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