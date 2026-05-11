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ATM के अंदर नाई की दुकान! कैश निकालने गए लोग रह गए हैरान

पटना के दानापुर में एक SBI ATM के अंदर सैलून चलाया जा रहा है. लोग यहां पैसे निकालने पहुंचते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं.

Barber shop inside ATM in patna
ATM के अंदर नाई की दुकान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 11, 2026 at 2:46 PM IST

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पटना: मान लीजिए आप पैसे निकालने के लिए किसी एटीएम में गए हों, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको यह जानकारी मिलती है कि इस एटीएम में पैसे नहीं निकलते बल्कि शेविंग होती है, बाल काटे जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? यह सुनने और पढ़ने में विचित्र लग रहा है, लेकिन यह 100% सच है.

ATM के अंदर नाई की दुकान: दरअसल राजधानी के दानापुर इलाके में एक ऐसा ही एसबीआई का एटीएम हर किसी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है. इस एटीएम में लोग जाते तो हैं, लेकिन यहां पैसे नहीं निकाले जाते बल्कि इस एटीएम के अंदर वह बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने के लिए पहुंचते हैं. पूरे इलाके में इन दिनों यह नजारा चर्चा का विषय बना हुआ है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

बंद हो चुका है ATM: दानापुर स्थित छोटी से एटीएम की हर तरफ चर्चा हो रही है. इसके बारे में यह जानकारी सामने आ रही है कि यहां पूर्व में स्टेट बैंक आफ इंडिया का एटीएम था. आसपास के लोग इसी एटीएम से पैसे भी निकालते थे. बैंक के ग्राहक यहां आते जाते थे, लेकिन किसी कारण से इस एटीएम को बंद कर दिया गया.

आज भी है ATM का सेटअप: मशीन को भी हटा दिया गया, लेकिन एटीएम का जो सेटअप होता है, वह पूरा का पूरा अभी तक यहां पर बना हुआ है. बताया यह भी जा रहा है कि इस जगह को किराए पर दे दिया गया और जिसने किराए पर यह दुकान लिया, उसने सैलून की दुकान खोल दी.

भौचक्के हो जाते हैं लोग: मजेदार बात यह कि आमतौर पर कई बार लोग इस एटीएम के अंदर पैसे निकालने के लिए जाते हैं लेकिन जब अंदर घुसने के बाद वह यह देखते हैं कि यहां पर बालों की कटाई और शेविंग हो रही है तो वह भौचक्के हो जाते हैं.

बना सेल्फी प्वाइंट: इस एटीएम की चर्चा इस कदर है कि लोग अब यहां पर सेल्फी लेने भी पहुंच रहे हैं. एक तरीके से यह एटीएम अब सेल्फी प्वाइंट भी बन गया है. धीरे-धीरे इस इलाके में इस एटीएम की पहचान अब हेयर कटिंग एटीएम के नाम से भी हो रही है. इस सैलून का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है.

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