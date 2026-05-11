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ATM के अंदर नाई की दुकान! कैश निकालने गए लोग रह गए हैरान

पटना: मान लीजिए आप पैसे निकालने के लिए किसी एटीएम में गए हों, लेकिन अंदर जाने के बाद आपको यह जानकारी मिलती है कि इस एटीएम में पैसे नहीं निकलते बल्कि शेविंग होती है, बाल काटे जाते हैं तो आपको कैसा लगेगा? यह सुनने और पढ़ने में विचित्र लग रहा है, लेकिन यह 100% सच है.

ATM के अंदर नाई की दुकान: दरअसल राजधानी के दानापुर इलाके में एक ऐसा ही एसबीआई का एटीएम हर किसी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है. इस एटीएम में लोग जाते तो हैं, लेकिन यहां पैसे नहीं निकाले जाते बल्कि इस एटीएम के अंदर वह बाल कटवाने और दाढ़ी बनवाने के लिए पहुंचते हैं. पूरे इलाके में इन दिनों यह नजारा चर्चा का विषय बना हुआ है.

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बंद हो चुका है ATM: दानापुर स्थित छोटी से एटीएम की हर तरफ चर्चा हो रही है. इसके बारे में यह जानकारी सामने आ रही है कि यहां पूर्व में स्टेट बैंक आफ इंडिया का एटीएम था. आसपास के लोग इसी एटीएम से पैसे भी निकालते थे. बैंक के ग्राहक यहां आते जाते थे, लेकिन किसी कारण से इस एटीएम को बंद कर दिया गया.

आज भी है ATM का सेटअप: मशीन को भी हटा दिया गया, लेकिन एटीएम का जो सेटअप होता है, वह पूरा का पूरा अभी तक यहां पर बना हुआ है. बताया यह भी जा रहा है कि इस जगह को किराए पर दे दिया गया और जिसने किराए पर यह दुकान लिया, उसने सैलून की दुकान खोल दी.