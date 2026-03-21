सक्ती में आदिवासी परिवार का धरना जारी, गोंगपा नेता भानू चौहान पर ब्लैकमेलिंग का आरोप
बीते तीन दिनों से सक्ती में आदिवासी परिवार धरने पर है. जिला प्रशासन इस धरने को समाप्त करने की कोशिश में लगा हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 6:05 PM IST
सक्ती: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में आदिवासी परिवार का धरना लगातार तीसरे दिन जारी रहा. धरने पर बैठे सवरियां आदिवासियों का धरना खत्म कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है लेकिन जिले के अधिकारियों को सफलता हासिल नहीं हुई है. आदिवासी परिवार अब भी अपनी मांगों को लेकर डटा हुआ है.
तहसीलदार की कोशिश हुई नाकाम
धरने पर बैठे लोगों को समझाइश देने आज तहसीलदार पटवारी सहित राजस्व विभाग के अधिकारी धरना स्थल पहुंचे,धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता भानू चौहान हमे धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर रहा है. हमारे पूर्वजों की जमीन को सरकारी घोषित कराने की धमकी देकर 5 लाख रुपये की मांग कर रहा है. इसलिए जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती. हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे.
कई व्यापारियों ने गोंगपा नेता पर लगाए आरोप
गोंगपा नेता भानू चौहान के ब्लैकमेलिंग से प्रताड़ित कई व्यापारी भी मौके पर पहुंचे. उसके बाद अधिकारियों से शिकायत की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि भानू चौहान उनके साथ कई बार ब्लैकमेलिंग कर चुका है. उसका ये धंधा बन चुका है और अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सहारे वह उन्हें परेशान कर रहा है. इसलिए हम लोग शिकायत कर रहे हैं.
भानू चौहान को गिरफ्तार करने की मांग
शनिवार को जब तहसीलदार धरना स्थल पहुंचे तो आक्रोशित सवरियां आदिवासियों ने आरोपी भानू चौहान को गिरफ्तार करने की मांग कर दी. उन्होंने अपनी दो सूत्रीय मांगों से अवगत कराते हुए तहसीलदार को पत्र भी दिया. पीड़ित आदिवासी परिवार ने तहीसलदार से आरोपी गोंगपा नेता भानू चौहान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की.
भानू चौहान के खिलाफ शिकायत मिली है. इस शिकायत को उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा. जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी- एलके कोरी, तहसीलदार, सक्ती
पीड़ित आदिवासी परिवार की मांगों पर तहसीलदार ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि उनकी मांगें उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी जाएगी. इस केस में जल्द कार्रवाई करने का भरोसा तहसीलदार ने दिया है.