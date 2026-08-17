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सावन उत्सव में महिलाओं ने बच्चों और युवाओं को दिया ये संदेश

एमसीबी में कायस्थ समाज की महिलाओं ने सावन उत्सव मनाया. बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए.

SAWAN UTSAV
एमसीबी सावन उत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 12:14 PM IST

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मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: अखिल भारतीय कायस्थ समाज की महिलाओं द्वारा मनेन्द्रगढ़ में चित्रांश महिला सावन उत्सव का आयोजन हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ किया गया. सावन की हरियाली, उमंग और आपसी भाईचारे से सराबोर इस आयोजन में समाज की बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भागीदारी निभाई. पूरे कार्यक्रम के दौरान सावन के पारंपरिक रंग और सामाजिक एकता की झलक देखने को मिली, कार्यक्रम की शुरुआत से ही महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया.

एमसीबी में कायस्थ समाज का सावन उत्सव

सावन उत्सव के अवसर पर महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों में सज-धजकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया. गीत-संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के बीच महिलाओं ने एक-दूसरे के साथ खुशियां साझा कीं और सावन पर्व की पारंपरिक भावना को जीवंत किया. सावन उत्सव के दौरान महिलाओं के लिए विभिन्न मनोरंजक एवं रोचक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. प्रतियोगिताओं में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा, फुर्ती और उत्साह का प्रदर्शन किया. खेल गतिविधियों के दौरान महिलाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखने को मिली.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में सावन उत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

बच्चे और युवा मोबाइल और सोशल मीडिया की लत के कारण प्रकृति से दूर हो रहे हैं. आयोजन का करने का मकसद प्रकृति से जुड़ने का था- सुषमा श्रीवास्तव, कायस्थ समाज की महिला

प्रतियोगिता में जीती महिलाओं को दिया गया पुरस्कार

विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को आयोजन समिति की ओर से पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया. पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली.

Sawan utsav in MCB
हर्षोल्लास और पारंपरिक उत्साह के साथ सावन उत्सव (ETV Bharat Chhattisgarh)

कायस्थ समाज की तरफ से पहली बार सावन उत्सव का आयोजन किया गया. समाज के सभी लोग एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझे और जाने, सावन उत्सव मनाने का उद्देश्य है -रिंकी श्रीवास्तव, कायस्थ समाज की महिला

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाते हुए आयोजन को यादगार बनाया. आयोजकों ने बताया कि इस तरह के सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज की महिलाओं को एक-दूसरे से जोड़ना, आपसी मेल-जोल बढ़ाना और पारंपरिक सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है. सावन उत्सव जैसे आयोजन महिलाओं को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने के साथ-साथ सामाजिक एकता को मजबूत करने का अवसर भी प्रदान करते हैं. सावन के गीत, हंसी-खुशी, खेल प्रतियोगिताएं और आपसी मेल-जोल के बीच चित्रांश महिला सावन उत्सव का आयोजन सामाजिक एवं सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आया.

Sawan utsav in MCB
सावन उत्सव में महिलाओं के बीच कुर्सी दौड़ (ETV Bharat Chhattisgarh)
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