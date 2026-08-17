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सावन का तीसरा सोमवार, छत्तीसगढ़ के शिवालयों में लंबी कतार, कांवड़ियों का उत्साह, MCB जिले में शिव तांडव की प्रस्तुति

MCB जिले में लाल और पीले परिधानों में शिवभक्तों ने किया सामूहिक जलाभिषेक, बैकुंठपुर से छुरीगढ़धाम तक निकली भव्य कांवड़ यात्रा

Sawan third somwar
सावन का तीसरा सोमवार, छत्तीसगढ़ के शिवालयों में लंबी कतार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 17, 2026 at 1:30 PM IST

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एमसीबी: सावन महीने के तीसरे सोमवार पर भी छत्तीसगढ़ के शिवालयों में आस्था और भक्ति के रंग दिख रहे हैं. मनेंद्रगढ़-बैकुंठपुर सहित पूरे एमसीबी जिले में भी सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया. जगह-जगह शिवभक्तों ने पवित्र जल लेकर भगवान महादेव का जलाभिषेक किया.

एमसीबी जिले में भी सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महिला शिवभक्तों का विशेष आयोजन

सावन के तीसरे सोमवार पर महिला शिवभक्तों ने विशेष रूप से धार्मिक आयोजन किया. सभी सखियां लाल रंग की साड़ी पहनकर हनुमान टेकरी पहुंचीं और वहां से पवित्र जल लेकर नागेश्वर बाबा के मंदिर के लिए रवाना हुईं. भक्ति गीतों और भगवान शिव के जयकारों के बीच महिलाओं ने पदयात्रा करते हुए नागेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर सामूहिक जलाभिषेक किया.

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MCB जिले में लाल और पीले परिधानों में शिवभक्तों ने किया सामूहिक जलाभिषेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हनुमान चालीसा समिति का भी आयोजन

मनेंद्रगढ़ में लगातार तीसरे वर्ष हनुमान चालीसा समिति की सभी सखियों ने सावन सोमवार के इस धार्मिक आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया. इस वर्ष महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण कर हनुमान टेकरी से जल लेकर नागेश्वर महादेव का सामूहिक जलाभिषेक किया. आयोजन के दौरान महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. धार्मिक भजनों और जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा.

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कांवड़ियों का उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कांवड़िए भी बोल बम का नारा लेकर निकले

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैकुंठपुर से प्रसिद्ध छुरीगढ़धाम में भगवान महादेव के जलाभिषेक के लिए भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई. यात्रा प्रारंभ होने से पहले कांवरियों ने प्रेमाशंकर महादेव मंदिर से पूजा-अर्चना की. इसके बाद सभी कांवरिए गेज नदी पहुंचे, जहां उन्होंने विधि-विधान से पवित्र जल भरा और कांवर में जल लेकर छुरीगढ़धाम के लिए रवाना हुए.

कांवरियों के हाथों में सजी कांवर, गूंजते शिव जयकारे और भक्ति गीतों ने पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया. यात्रा को लेकर बैकुंठपुर शहर में सुबह से ही धार्मिक उत्साह का माहौल देखने को मिला.

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कांवड़ियों का उत्साह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिव तांडव की प्रस्तुति

कुमार चौक पर विशेष धार्मिक आयोजन के तहत भगवान शिव के शिव तांडव का भव्य मंचन किया गया. शिव तांडव की प्रस्तुति देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और शहरवासी एकत्रित हुए. कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने लोगों को भाव-विभोर कर दिया. शिव तांडव के दौरान पूरा कुमार चौक हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा.

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MCB जिले में लाल और पीले परिधानों में शिवभक्तों ने किया सामूहिक जलाभिषेक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैकुंठपुर से रवाना हुई कांवर यात्रा शहर से निकलकर विभिन्न गांवों से होते हुए छुरीगढ़धाम पहुंचेगी. यहां कांवरिए गेज नदी से लाए गए पवित्र जल से भगवान महादेव का जलाभिषेक करेंगे.

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