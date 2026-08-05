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बरगद के पेड़ की जटाओं पर झूला बनाकर झूले थे भगवान, अद्भुत है सावन में झूलों की कहानी

सावन के महीने में भक्ती के साथ झूले का भी महत्व, भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर तैयार किया था झूला, हरे रंग का श्रृंगार कर महिलाएं झूलती हैं झूला. शिव जोगी की रिपोर्ट.

SAWAN SWINGING IMPORTANCE
अद्भुत है सावन में झूलों की कहानी (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 2:41 PM IST

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गुना: हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व है. इस महीने लोग भगवान शिव की अराधना और अभिषेक करते हैं. शादीशुदा महिलाएं और कुंवारी लड़कियां हर सोमवार व्रत भी करती हैं और महादेव की पूजा करती हैं. पूजा-पाठ के अलावा सावन के महीने में झूले का भी बहुत महत्व है. माना जाता है सावन में झूला झूलने से लाभ मिलता है. इसके पीछे कई पौराणिक मान्यताए हैं. मध्य प्रदेश के गुना में भी सावन का महीना आते ही झूले लग गए हैं.

भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर तैयार किया था झूला

सावन महीने की शुरूआत होते ही प्रकृति में भी बदलाव देखने को मिलता है. चारों ओर झमाझम बारिश होती है. ऐसे में मिट्टी की खुशबू और धरती को खूबसूरत बनाती है. प्रकृति हरियाली की चादर ओढ़ लेता है. हिंदू धर्म के लोग धार्मिक रंग में रंग जाते हैं. कांवड़ यात्रा से लिए मंदिर और शिवालयों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है. इसी तरह सावन में लोग झूला भी झूलते हैं. हिंदू शास्त्रों की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर ने मां आदि शक्ति पार्वती की इच्छा के अनुसार मानसरोवर के कैलाश पर्वत पर सुंदर झूला तैयार किया था. जिसे झूलन उत्सव पर्व के साथ भगवान शिव और पार्वती के प्रेम का प्रतीक माना जाता है.

सावन में झूलों के महत्व के बारे में पुजारी ने बताया (ETV Bharat)

बरगद के पेड़ पर भगवान शिव और मां पार्वती ने झूला झूला था

आचार्य मोहित चतुर्वेदी बताते हैं कि "कई ग्रंथों और शिवपुराण में भगवान शिव और मां पार्वती के प्रेम का वर्णन देखने मिलता है. माता पार्वती ने 108 जन्मों तक भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी. जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती ने प्रेम की यात्रा में विहार करते हुए एक बरगद के पेड़ के नीचे बरगद की जटाओं का झूला साथ में झूले जाते हैं. उन्होंने कहा कि दांपत्य लोगों को सावन में एकसाथ झूला झूलना चाहिए, इससे प्रेम में बढ़ोत्तरी होती है. इसके साथ ही श्रीमदभागवत पुराण में भगवान कृष्ण और राधा जी को लेकर भी यह देखने मिलता है. भगवान कृष्ण ने राधा जी को झूला झुलाया था.

LORD KRISHNA SWUNG RADHA ON SWING
सावन में भगवान शिव की अराधना (ETV Bharat)

राधा-कृष्ण को भी झूले पर झुलाते हैं

सावन माह के चलते वृंदावन के ब्रज में भी राधा कृष्ण की मधुर लीलाएं जो झूलन उत्सव के तौर पर मनाई जाती है. इस समय मंदिरों पर झूले में राधा कृष्ण भगवान को झूले पर झुलाया जाता है. इसके साथ ही कई पेड़ों पर गांव में लोग झूले जो डाले जाते हैं, वह सावन के माह में ही बड़े-बड़े पेड़ों पर लंबे-लंबे झूले आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. सावन की सबसे बड़ी विशेषता इस माह में हरियाली का श्रृंगार किया जाता है. मंदिरों में भगवानों को हरे-हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं."

इसके साथ ही महिलाएं भी हरे रंग के वस्त्र को पहनना पसंद करती हैं. साथ ही हरी चूड़ियां उनको काफी प्रिय होती है. जो सावन में व्रत कर अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ एक प्रेम की भावना को जीवंत रखता है.

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