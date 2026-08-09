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नागपंचमी और सावन सोमवार एक ही दिन, 23 साल बाद बन रहा ऐसा अजब योग

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि "श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि सावन का तीसरा सोमवार जो की 17 अगस्त को पड़ रहा है इसी दिन नाग पंचमी का भी शुभ दिन है और यह बहुत ही बढ़िया संयोग है, दुर्लभ संयोग है. 23 सालों बाद ऐसा योग बन रहा है, इससे पहले साल 2003 में ऐसा योग बना था. भगवान भोलेनाथ के गले में नाग देवता को लिपटा कर और उनकी एक साथ पूजा करने से यह दिन और खास बन जाता है और फलदाई माना जाता है.

शहडोल: सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में सावन का सोमवार बहुत खास माना जाता है. इस दिन लोग व्रत रहते हैं, भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करते हैं. इस बार सावन के महीने में सावन के तीसरे सोमवार को नाग पंचमी का भी शुभ दिन पड़ रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग माना जा रहा है. कहा जा रहा है कि शिव भक्तों के लिए ये बहुत ही बेहतर मौका है.

कालसर्प दोष से पाएं मुक्ति

ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री कहते हैं कि सावन का सोमवार हो और नाग पंचमी का त्योहार पड़े तो यह दिन बहुत ही विशेष होता है और इस दिन शिवजी की विशेष पूजा होती है. जिन जातकों पर कालसर्प दोष है, या नाग दोष है, तो उस दिन विशेष रूप से शिवजी के ऊपर आंटे का या तांबे का या चांदी का सर्प बनाकर विधि विधान के साथ शिवजी की पूजा की जाए, आराधना की जाए तो कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है. इस दिन नागों की पूजा भी की जाती है और नाग पंचमी के दिन जो दंगल होता है वह भी बड़ा प्रभावकारी होता है.

इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग पड़ रहा है कि नाग पंचमी का त्योहार सुबह से लेकर शाम 6:00 बजे तक पड़ रहा है. ऐसे में नाग देवता को भगवान शिव के ऊपर लिपटा कर प्रदोष काल में जो शिवजी की पूजा करते हैं, खासकर चार प्रहर की पूजा करते हैं, जिसमें सुबह 6 से 9:00 बजे, फिर 9:00 से 12:00 बजे फिर दोपहर में 12:00 से 3:00 और शाम को 3:00 से 6:00 बजे के बीच चार प्रहर की पूजा करते हैं तो पूजा संपन्न मानी जाती है.

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ज्योतिष आचार्य पंडित सुशील शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि सावन के तीसरे सोमवार के दिन जब मिट्टी की मूर्ति बनाएं तो भगवान शिव की मिट्टी की मूर्ति बनाएं तो एक सर्प बनाएं उसे शिवजी के ऊपर लपेट दें और फिर शिवजी की पूजा करें. दूध, दही, गंगाजल, शहद, शक्कर आदि से पूजन करें तो विशेष फलदाई होगा. घर में शांति बनेगी, घर में सर्प दोष का प्रभाव नहीं होगा, घर में मंगल ही मंगल रहेगा.