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हजारों साल पुरानी मूर्तियों का रहस्य, सावन में ताला के विश्व प्रसिद्ध अद्वितीय रुद्रशिव के दर्शन

छत्तीसगढ़ में सावन के पवित्र माह में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है.लेकिन एक शिवालय अन्य मंदिरों से अलग है.देखिए संजय यादव की रिपोर्ट

History of Devarani jethani Temple
हजारों साल पुरानी मूर्तियों का रहस्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 3, 2026 at 10:13 PM IST

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बिलासपुर : सावन के महीने में शिवालयों में भक्तों का तांता लग रहा है.सावन के पहले सोमवार में ईटीवी भारत आपको ऐसी प्रतिमा के दर्शन कराने जा रहा है जो पूरे विश्व में इकलौती है. इस प्रतिमा की भव्यता और विशेषता के कारण ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व से श्रद्धालु एक छोटे से गांव में आते हैं. यहां आने के बाद श्रद्धालुओं की नजर जैसे ही प्रतिमा पर पड़ती है,तो उनकी थकान दूर हो जाती है. वो ये मानते हैं कि उनका इतनी दूर आना सफल हो गया है.आखिर ऐसा क्यों है आईए जानते हैं.

विश्व प्रसिद्ध ताला गांव का देवरानी जेठानी मंदिर

बिलासपुर जिले का ताला गांव अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक विरासत के कारण देश-विदेश में विशेष पहचान रखता है. मनियारी नदी के तट पर स्थित देवरानी-जेठानी मंदिर परिसर अपनी अद्भुत शिल्पकला और विश्व प्रसिद्ध रुद्रशिव प्रतिमा के लिए मशहूर है. हरियाली के बीच ये जगह इतिहास, आस्था और रहस्य का अनोखा संगम पेश करता है.

हजारों साल पुरानी मूर्तियों का रहस्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

1984 में खुदाई हुई थी शुरु
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1977 में इस स्थल का सर्वेक्षण किया और साल 1984 में खुदाई शुरू हुई. खुदाई के दौरान कई महत्वपूर्ण पुरावशेष मिले,जबकि 1987 में एक विशालकाय और अनोखी प्रतिमा सामने आई. इस प्रतिमा का अध्ययन करने के बाद इसे रुद्रशिव नाम दिया गया. इस खोज ने ताला गांव को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई.

क्या है ताला गांव का इतिहास ?
इतिहासकारों के अनुसार पांचवीं-छठवीं शताब्दी में शरभपुरी शासकों के राजपरिवार की दो बहुरानियों ने इन मंदिरों का निर्माण कराया था. इसी कारण इसका नाम देवरानी-जेठानी मंदिर पड़ा. देवरानी मंदिर आज भी मंदिर भग्नावस्था में मौजूद है.वहीं रुद्रशिव प्रतिमा की सबसे बड़ी विशेषता इसकी अनूठी शिल्प संरचना है. भगवान शिव के इस स्वरुप में अनेक जीव-जंतुओं और प्रतीकों को समाहित किया गया है.

रुद्रशिव प्रतिमा की विशेषता

इस प्रतिमा को समय-समय पर पशुपतिनाथ, कालभैरव और कालपुरुष जैसे नामों से भी जोड़ा गया, लेकिन शास्त्रीय आधार पर इसकी व्याख्या के बाद इसे रुद्रशिव के रूप में मान्यता मिली.शिवपुराण और निदान शास्त्र के आधार पर इसकी पहचान को लेकर विस्तृत अध्ययन भी किया गया है.रुद्रशिव प्रतिमा के सिर पर शेषनाग, पगड़ी के रूप में सर्प,आंखों में मेंढक, मूंछ पर मछलियां, कानों पर मयूर, दाढ़ी पर केकड़ा, पेट पर महाकाल, जांघों पर महिला मुखाकृति और घुटनों पर सिंह का अंकन किया गया है. यह अद्वितीय शिल्प उस समय के कलाकारों की कल्पनाशीलता और उत्कृष्ट कला का प्रमाण माना जाता है.

History of Devarani jethani Temple
देवरानी जेठानी मंदिर का इतिहास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

महाकाल रुद्रशिव की मूर्ति जीव जंतुओं से श्रृंगारित है.ये रुद्र होने के लिए चार भाव को प्रदर्शित करती है,जिसमें भय,विष,गति और वीभत्सता हैं.जो इस मूर्ति में समाहित है.इसलिए ये विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से आते हैं.इस गांव की महिमा साल 1952 के पहले से ही प्रसिद्ध है.1987 में खुदाई के दौरान विश्वप्रसिद्ध मूर्ति निकाली.साल 2004 में इस मंदिर के जनप्रचार के लिए काम शुरु हुआ.2006 में शिव बारात निकाली गई ताकि इन माध्यमों से शिव महिमा का पूरी दुनिया में प्राचार हो-प्रवीण कुमार वैष्णव,आचार्य सेवादार

कालांतर में कई मंदिरों की स्थापना
ताला गांव केवल पुरातात्विक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व के कारण भी प्रसिद्ध है. वर्ष 1947 में स्वामी पूर्णानंद महाराज के आगमन के बाद यहां सिद्धनाथ आश्रम, गोशाला, सिद्धनाथ मंदिर और राम-जानकी मंदिर की स्थापना हुई. इसके बाद यह स्थान धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया. साल 2004 से स्थानीय लोगों के श्रमदान और जनसहयोग से मंदिर परिसर के संरक्षण और विकास का अभियान शुरू हुआ, जिसे बाद में राज्य सरकार का भी सहयोग मिला.

Siddhnath Temple
सिद्धनाथ मंदिर का हो रहा कायाकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक धरोहर
आज ताला गांव छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर का गौरव बन चुका है. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक, श्रद्धालु और शोधकर्ता यहां पहुंचकर इस अद्भुत विरासत को करीब से देखने आते हैं. ताला का रुद्रशिव मंदिर यह संदेश देता है कि भारतीय शिल्पकला केवल पत्थरों को तराशने की कला नहीं थी, बल्कि उनमें दर्शन, आस्था और संस्कृति की आत्मा बसाने की अद्भुत परंपरा भी थी.समय की मार और इतिहास के थपेड़ों को झेलकर भी ताला गांव का यह परिसर आज हमारे गौरवशाली अतीत की कहानी बयां कर रहा है .

कैसे पहुंचे ताला गांव ?

अगर आप भी इतिहास प्रेमी हैं, तो बिलासपुर के इस छिपे हुए खजाने को देखने जरूर आएं. बिलासपुर या रायपुर से आप यहां आसानी से सड़क मार्ग से पहुंच सकते हैं. ताला गांव बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है जबकि राजधानी रायपुर से तालागांव करीब 90 किलोमीटर है. यहां कार या बाइक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है.भारतीय इतिहास के इस अद्भुत रहस्य को करीब से देखने का अनुभव आपको ताउम्र याद रहेगा.

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