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सावन सोमवार 2026: शिवभक्ति का संगम. धमतरी में 251 पार्थिव शिवलिंगों का रुद्राभिषेक

आयोजन समिति के सदस्य देवेंद्र कर ध्रुवंसी ने बताया कि समिति पिछले तीन वर्षों से लगातार इस धार्मिक आयोजन का संचालन कर रहे हैं. उनका कहना था कि कार्यक्रम का उद्देश्य केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों को अपनी सनातन संस्कृति और परंपराओं से जोड़ना भी है. उन्होंने कहा कि समाज में धार्मिक जागरूकता बढ़ाने और युवाओं को अपनी संस्कृति के प्रति प्रेरित करने के लिए ऐसे आयोजन नियमित रूप से किए जा रहे हैं.

धमतरी: सावन माह पर शहर के इंडोर स्टेडियम परिसर में श्री शीतलेश्वर महादेव सेवा समिति के तत्वावधान में 251 पार्थिव शिवलिंगों के सामूहिक रुद्राभिषेक का भव्य आयोजन किया गया. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना की. पूरे आयोजन के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार और "हर-हर महादेव" के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा.

सावन सोमवार 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर रामू रोहरा शामिल हुए. उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगता है. उन्होंने कहा कि भगवान शिव की आराधना मनुष्य को सदाचार और संयम का मार्ग दिखाती है. महापौर ने कहा कि वे पिछले वर्ष भी इस आयोजन में शामिल हुए थे और इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ से सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना की है. उन्होंने 251 पार्थिव शिवलिंगों के सामूहिक रुद्राभिषेक को श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बताया.

"जीवन में पूजा पाठ जरूर करें"

कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले के खैरा स्थित भैरवी धाम से पहुंचीं सुमिरन माई ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में पूजा-पाठ और ईश्वर की आराधना के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए. उन्होंने पार्थिव शिवलिंग की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि धार्मिक ग्रंथों में इसका विशेष महत्व बताया गया है और सावन माह में इसका पूजन अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.

251 पार्थिव शिवलिंगों का सामूहिक रुद्राभिषेक (ETV Bharat Chhattisgarh)

उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से धर्म और संस्कारों से जुड़े रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जीवन में काम, व्यापार और जिम्मेदारियों के साथ-साथ प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर की भक्ति के लिए भी निकालना चाहिए. उनके अनुसार धर्म से जुड़ने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और समाज भी मजबूत बनता है.

धमतरी में हर-हर महादेव की गूंज (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुमिरन माई ने धमतरी से अपने पुराने जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि यहां के युवाओं में धार्मिक आयोजनों के प्रति बढ़ती रुचि सुखद संकेत है. उन्होंने सभी से सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का आह्वान किया. साथ ही गौ संरक्षण पर भी अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि इस विषय में समाज की व्यापक भागीदारी जरूरी है और आम लोगों को अपनी भावनाओं से शासन को अवगत कराना चाहिए.