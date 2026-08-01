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सावन में ऐसे करें भगवान शिव का अभिषेक, कालकाजी पीठाधीश्वर ने बताया मनोकामना पूरी करने का मंत्र

श्रावण मास की पहली सोमवारी पर भगवान शिव का अभिषेक कैसे करना चाहिए इसके बारे में कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर ने‌‌ जानकारी दी.

Kalkaji Mahant Surendranath Avadhoot
कालकाजी पीठाधीश्वर ने बताया मनोकामना पूरी करने का मंत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 10:38 AM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: श्रावण का महीना शुरू हो चुका है. इस पूरे महीने में पड़ने वाले सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है. मान्यता है कि श्रावण सोमवार का व्रत रखने और विधि-विधान से शिव पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है. उत्तर भारत के पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार इस साल सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को पड़ रहा है. इस अवसर पर देशभर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है.

कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने बताया कि विधि-विधान से भगवान शिव का अभिषेक और मंत्र जाप करने से भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है. अविवाहित लोगों को मनचाहा जीवनसाथी मिलने और विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है. इस क्रम में श्रावण मास में भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत ने दिया.

सुरेंद्रनाथ अवधूत, पीठाधीश्वर कालका जी मंदिर (ETV Bharat)

पीठाधीश्वर ने बताया कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस महीने में सोमवार का व्रत रखने और श्रद्धापूर्वक शिव पूजा करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है. कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर के अनुसार, श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना और भगवान शिव का जलाभिषेक करना अत्यंत शुभ माना गया है. जो श्रद्धालु प्रतिदिन जलाभिषेक नहीं कर सकते, वे कम से कम सोमवार के दिन अवश्य भगवान शिव का अभिषेक करें.

उन्होंने बताया कि पूजा की शुरुआत सबसे पहले भगवान गणेश के जलाभिषेक से करनी चाहिए. इसके बाद मां अंबिका, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के गले में विराजमान नागदेवता और भगवान कुबेर का पूजन करें. इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस ध्यान मंत्र का जाप करें. मंत्र जाप के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है.

"ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्.

पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्॥"

पीठाधीश्वर ने बताया कि अलग-अलग कामनाओं के अनुसार भक्त विभिन्न पदार्थों से अभिषेक कर सकते हैं. संतान, सुख और शांति की कामना के लिए जलाभिषेक, समृद्धि के लिए गन्ने के रस से अभिषेक और श्रद्धा के अनुसार दूध से दुग्धाभिषेक भी किया जा सकता है. उन्होंने बताया कि श्रावण मास में जलाभिषेक का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इसी माह भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष अपने कंठ में धारण किया था. विष की उष्णता शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया था, तभी से श्रावण में जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है.

पीठाधीश्वर ने श्रद्धालुओं से अपील की कि सोमवार के दिन भगवान शिव को शुद्ध जल, बेलपत्र, अक्षत (चावल), दूध, धतूरा और चंदन अर्पित करें तथा जल चढ़ाते समय श्रद्धापूर्वक "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप अवश्य करें. इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.

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